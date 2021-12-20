Кого потеряла в этом году королева Великобритании Елизавета II

Уходящий 2021 год был нелегким для большинства жителей планеты. Среди них оказалась и королева Великобритании Елизавета II. В апреле она потеряла мужа, с которым прожила 73 года. И это была не единственная ее утрата.

Биографы королевской семьи Великобритании подводят итоги 2021 года для Елизаветы II и сходятся во мнении, что это был один из худших годов в ее жизни. С начала 2021-го она потеряла мужа и нескольких близких друзей — и все это проходит на фоне расследования связи ее сына принца Эндрю с финансистом и секс-торговцем Джеффри Эпштейном, а также дальнейшего отделения от королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл, которые в марте этого года сделали ряд резких заявлений по поводу королевской семьи в интервью Опре Уинфри.

Нелегким сделала этот год и пандемия коронавирусной инфекции — из-за санитарных ограничений, в частности, на поминальной службе своего супруга королева Елизавета сидела в полном одиночестве. «Эти фотографии королевы, одиноко сидящей в маске на похоронах принца Филиппа, стали иконой пандемии COVID-19 для тех, кто потерял любимых», — сказала изданию CBS News канадский историк королевской семьи Каролин Харрис.

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Муж Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет — до столетнего юбилея он не дожил двух месяцев.

В феврале 2021 года принц Филипп попал в больницу. Он перенес операцию на сердце и, проведя месяц на лечении и реабилитации, выписался 16 марта: как сообщали СМИ, он был в хорошем расположении духа. Однако менее чем через месяц герцог Эдинбургский скончался в Виндзорском замке. Его похоронили 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзоре — прощальная церемония прошла по сценарию, который придумал для себя сам усопший, а тело его было доставлено к месту отпевания на темно-зеленом катафалке, переделанном из автомобиля Land Rover, который разработал заранее принц Филипп.

В день похорон принца Филиппа Елизавета II потеряла близкого друга: 17 апреля скончался сэр Майкл Освальд, ее советник по скачкам. Ему было 86 лет.

Сэр Майкл Освальд еще в 70-е годы поступил на службу качестве менеджера королевских конюшен. Более 30 лет он давал советы относительно скачек не только Елизавете II, но и ее матери — Елизавете Ангеле Маргарите Боуз-Лайон, а в 2003 году стал личным советником британского монарха.

После его кончины вдова Майкла Освальда заявила The Times: «Он всегда говорил, что у него лучшая работа, которую можно себе представить — в течение всей профессиональной жизни ему приходилось просто делать то, что он и так делал бы, будь он богатым человеком, которому не нужно работать».

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В мае Елизавету II ждала новая потеря: умер Фергюс, один из двух щенков дорги, которых ей подарили, пока принц Филипп лежал в больнице.

«Королева совершенно опустошена. Щенков ей принесли, чтобы поддержать в очень сложный период», — говорил тогда источник газете Sun, в то время как официально Букингемский дворец произошедшее не комментировал.

В сентябре в возрасте 88 лет ушел из жизни сэр Тимоти Коулман — муж двоюродной сестры Елизаветы II по материнской линии леди Мэри Коулман (она скончалась за восемь месяцев до этого в январе 2021-го). Супруги были частыми гостями в в резиденциях Елизаветы II, Балморале и Сандрингеме, и поддерживали тесные отношения с королевской семьей, как сообщало издание The Royal Central.

В конце года королеву ждала еще одна утрата — в возрасте 101 года 3 декабря скончалась ее фрейлина и близкая подруга Энн Форчун Фицрой, герцогиня Графтонская.

С 1967 года и вплоть до 2021-го именно герцогиня заведовала гардеробом и украшениями Елизаветы II. Она же формировала график работы для других фрейлин. Историки королевской семьи описывали Энн Форчун Фицрой как «самого верного друга и советника» королевы. Она начала служить при дворе еще в 1953 году в качестве фрейлины, помогавшей молодой королеве в спальне. В дальнейшем она постоянно сопровождала Елизавету II в поездках — в частности, она ездила с ней в Нигерию в 1956 году, во Францию в 1972-м, в Марокко в 1980-м и в Россию в 1994-м.

В 1980 году Елизавета II воздала своей фрейлине особые почести, возведя ее в ранг дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена — этой награды обычно удостаиваются только представители королевской семьи.