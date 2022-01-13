«Бедный состав»: почему не нужно переходить на растительное молоко

Правда ли, что взрослые не усваивают коровье молоко, как понять, что у вас непереносимость лактозы, может ли растительное молоко стать полноценной заменой и чем опасен переход на него детям – в материале «Газеты.Ru».

Профессор Ян Гивенс, директор института питания и здоровья Университете Рединга заявил Daily Mail, что растительное молоко совсем не полезно — более того, оно может нанести вред здоровью.

В первую очередь, он не советует отказываться от молока животного происхождения молодым женщинам. По его словам, переходя на заменители — такие как соевое или миндальное молоко, — женщины лишают себя жизненно важных питательных веществ: им начинает не хватать железа, кальция, йода и даже белка.

«Были случаи, когда маленьких детей переводили на эти продукты, и у них развился дефицит белка», — рассказал профессор Гивенс.

Несмотря на то что растительное молоко часто обогащают такими питательными веществами, как кальций, исследования показали, что обогащенный кальций не так легко усваивается организмом, как минерал, содержащийся в коровьем молоке, заявил он.

Как объясняет «Газете.Ru» врач-педиатр Роман Плахов, растительное молоко действительно не может полноценно заменить коровье, так как не содержит в себе необходимого количества белков и микроэлементов.

«По количеству полезных веществ и нутриентов растительное и животное молоко – это небо и земля. Растительное молоко не может заменить животное, как бы производители его ни обогащали и ни усиливали микроэлементами и нутриентами. И, наконец, натуральный кальций будет усваиваться куда лучше, чем добавленный извне», — говорит он.

Популярность растительного молока педиатр связывает с тем, что многие считают, что взрослые люди не могут переваривать молоко животного происхождения. По мнению Плахова, это не более чем миф, появившийся потому, что «где-то в мире у кого-то есть факт наличия лактазной недостаточности».

Как отмечает врач-диетолог ,эксперт телеканала «Доктор» Наталья Нефедова, взрослые способны усваивать коровье молоко, если у них нет аллергии на некоторые вещества, которые оно содержит.

«То, что говорят, будто коровье молоко — для телят, а не людей, — это неправда, — обращает внимание в беседе с «Газетой.Ru» диетолог. — Но у человека может быть аллергия на белки коровьего молока, например, на казеин, который не разрушается даже при термической обработке, и человеку нельзя есть даже выпечку на молоке. При этом аллергия на другие белки — те, которые разрушаются при высоких температурах, — не помешает человеку есть, например, блины или сдобные булки».

Еще одной причиной для отказа от коровьего молока Наталья Нефедова называет непереносимость лактозы — однако, по ее словам, в таких случаях можно использовать молоко без лактозы или перед употреблением «заглатывать таблетку с ферментом лактазы».

По словам Полины Королевой, эндокринолога, диетолога сети клиник «Атлас», лактазная недостаточность у взрослых европейцев встречается примерно в 25% случаев, в то время как у коренного населения Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки и Африки эта цифра может достигать 95%.

«Действительно, у жителей этих регионов фермент лактаза работает только у младенцев первого года жизни. Поэтому взрослые люди могут иметь сложности с усвоением цельного коровьего молока и молочных продуктов», — говорит врач.

Понять, страдаете ли вы непереносимостью лактозы, можно на опыте. «К 30 годам вы все равно поймете, есть у вас непереносимость или нет. Будут ощущаться вздутие живота после употребления молочных продуктов — и особенно молока, потому что в йогуртах и сырах лактозы меньше, — тошнота, диарея», — указывает Нефедова. Диетолог уточняет, что непереносимость лактозы может проявиться в любом возрасте — но многие люди могут «прожить всю жизнь, абсолютно спокойно употребляя молоко».

Такие симптомы лактазной недостаточности, как дискомфорт в животе, газообразование и многократный жидкий стул, перестают ощущаться при использовании специальных таблеток. «Если принять фермент лактазы – симптомы уходят», — говорит Полина Королева.

По мнению диетолога, в некоторых случаях растительное молоко может заменить молоко животного происхождения.

«К сожалению, это будет замена не эквивалентная, потому что в коровьем молоке содержится много белка, липидов, кальция, калия, магния, много макро- и микроэлементов, полноценный белок. А молоко растительное обладает более бедным составом и не может заменить молоко животного происхождения», — предупреждает врач.

При этом, по ее словам, белки можно получить из мяса, рыбы, морепродуктов, яиц или бобовых, и, в случае, если человек их получает, дефицита белков при отказе от молока можно не бояться. Единственная проблема – дефицит кальция.

«В основном нам молочные продукты нужны для получения кальция, — подтверждает Наталья Нефедова. — Для этого нужно употреблять две или три порции молочных продуктов в день — или заменителей молока, фортифицированных кальцием. Обращайте внимание на упаковку растительного молока : оно должно содержать примерно 300 мг кальция на 250 мл».

Дефицит кальция отрицательно сказывается на работе всего организма. «На ранних стадиях очень сложно распознать, ведь проявления вначале могут быть малозначительными, а причины — различными», — говорит Ксения Борода, эксперт Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью.

Среди последствий дефицита кальция она назвала задержку роста и развития детей; остеопороз, склонность к переломам; локализованное онемение рук и ног, которое выражается в ощущении «иголок».

При дефиците минерала также могут наблюдаться судороги мышц — например, подергивание мышц лица, — разрушение зубов, когда появляются ямки и желобки на эмали, ломкость ногтей, выпадение волос; нервозность, гиперактивность, раздражительность, тахикардия и аритмия, даже преждевременная седина.

«Учеными доказано, что адекватный уровень поступления кальция с продуктами питания препятствует образованию камней в мочевыделительной системе, а именно – в почках», — добавляет Ксения Борода.

С особенной осторожностью нужно предлагать растительное молоко детям: дошкольникам оно не рекомендовано вообще. «Я считаю, что маленькие дети вообще не должны знать о существовании растительного молока. А родителям-веганам не стоит предпринимать попыток перевести малышей с животного молока на растительное. Это будет огромной ошибкой», — уверен врач.

Педиатр объясняет, что замена животного молока на растительное скажется на здоровье ребенка.

«Дефицит кальция очень плохо скажется на костях. Можно получить кальций из других продуктов, но больше всего легкоусвояемого кальция именно в коровьем молоке. Нехватка йода опасна нарушением синтеза гормонов щитовидной железы, а дефицит железа – железодефицитным синдромом, который может привести к нарушению плотности волос и ногтей, но самое главное – к железодефицитной анемии», — говорит Роман Плахов.