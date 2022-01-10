«Выглядит изможденной»: саудовская принцесса Басма вышла из тюрьмы

Саудовская принцесса Басма бинт Сауд, находившаяся под арестом вместе с дочерью в течение трех лет, вышла на свободу. Причина ее заключения так и не была обнародована: власти королевства не комментировали ее задержание с самого момента исчезновения принцессы в 2019 году. Члены семьи Бисмы бинт Сауд убеждены, что мотивы ее задержания носили политический характер. «Газета.Ru» — о загадке заключения младшей из 108 детей покойного короля Сауда.

В Саудовской Аравии освобождены из заключения младшая дочь покойного короля Сауда, принцесса Басма бинт Сауд, и ее дочь Сухуд Аль-Шариф. Они провели в заключении три года, однако за что именно они были арестованы, власти страны так и не сообщили – они хранили и продолжают хранить молчание в связи с этой ситуацией.

Об освобождении племянницы короля Саудовской Аравии Салмана сообщила в Twitter организация ALQST for Human Rights, занимающаяся защитой прав человека в Саудовской Аравии. «Басма Бинт Аль Сауд и ее дочь Сухуд, задержанные в 2019 году, освобождены», — говорилось в заявлении организации в Twitter.

Позже эту информацию подтвердил юрист принцессы Анри Эстраман. «Двух женщин выпустили из-под незаконной стражи, и они вернулись в свой дом Джидде в четверг, 6 января 2022 года», — цитирует его The Guardian.

Он добавил, что принцесса Басма чувствует себя нормально, но ей нужен медицинский осмотр. «Она выглядит изможденной, но находится в добром расположении духа и испытывает благодарность за то, что может снова воочию встретиться со своими сыновьями», — сказал Анри Эстраман.

О том, что младшая дочь короля Сауда, правившего Саудовской Аравией с 1953 по 1964 год, находится в тюремном заключении, стало известно в апреле прошлого года, когда она опубликовала в Twitter сообщение о своем аресте и ухудшающемся здоровье.

В своем посте, который был вскоре удален, она обращалась к своему двоюродному брату Мухаммеду ибн Салману, занимающему посты второго заместителя премьер-министра страны и министра обороны, с просьбой «пересмотреть ее дело и выпустить, поскольку она ничего не сделала». Кроме того, она заявила, что ее здоровье находится в критическом состоянии. Наличие медицинских проблем подтвердили уже сейчас, после освобождения 57-летней принцессы, в организации ALQST for Human Rights. «Ей отказывали в медицинской помощи, в которой она нуждалась из-за недомогания, потенциально представлявшего смертельную опасность», — заявили правозащитники.

По словам представителей организации, обвинения принцессе Басме так и не были предъявлены – так что, учитывая молчание властей Саудовской Аравии, причины ее содержания под стражей так и остались загадкой для всей мировой общественности.

Принцесса Басма и ее дочь были задержаны в конце февраля 2019 года, когда женщина собиралась улететь из королевства на лечение за границу.

Как уточняет Reuters, ссылаясь на информацию от ее родственников, тогда представительнице королевской семьи предъявили обвинения в подделке паспорта, но позже они были сняты – тем не менее, женщину и ее дочь продолжали держать под стражей.

Близкие принцессы Басмы были убеждены, что причина ее удержания в заключении – скорее всего, политическая. В марте 2020 года члены ее семьи обратились в ООН: в петиции они заявили, что Басма Бинт Аль Сауд попала под стражу как «громкий критик нарушений на родине». Еще одной возможной причиной задержания они назвали тот факт, что принцесса интересовалась «судьбой замороженного состояния, оставленного ей отцом».

Как отмечает The Guardian, принцесса Басма открыто выражала озабоченность тем фактом, что в королевстве все большее влияние получает Мухаммед ибн Салман и критически отзывалась о положении женщин, возможности которых существенно ограничены. «Она думала, что ее семейные связи ее прикроют», — объяснял изданию один из саудовских правозащитников.

К тому же, как отмечает Reuters, принцесса Басма была союзницей своего кузена Мухаммеда ибн Наифа, приходящегося также двоюродным братом Мухаммеду ибн Салману. Сын наследного принца Наифа ибн Абдул-Азиз ранее занимал пост второго заместителя премьер-министра, однако был отстранен и практически попал в опалу – сейчас он находится под домашним арестом.

Принцесса Басма бинт Сауд долгое время жила в Великобритании — в Саудовскую Аравию она вернулась лишь в 2015 году. Младшая из 108 детей короля Сауда, она видела его лишь дважды в жизни. Раннее детство принцесса провела на родине матери, в Ливане, но когда там разгорелась гражданская война в середине 70-х, уехала в Великобританию.

Принцесса получала образование в учебных заведениях нескольких стран мира — психологию, медицину и английский язык она изучала в Бейруте, социологию — в Лозанне и в США.

В 1988 году Басма бинт Сауд вышла замуж за саудовского предпринимателя из аристократической семьи Аль Шариф, родила от него пятерых детей, но в 2008-м развелась. После этого она жила в Лондоне, занималась бизнесом, основала сеть ресторанов в Саудовской Аравии и собственную медиа-компанию, а также принимала участие в деятельности международных благотворительных организаций.