Пытки и угрозы: вскрылась неприятная правда о шейхе Дубая

В истории развода шейха Дубая Мохаммеда бин-Рашида аль-Мактума и его супруги, сбежавшей в прошлом году в Лондон вместе с детьми, наметился новый поворот. Высокий суд Лондона опубликовал итоги судебного расследования, выставляющие правителя одного из эмиратов ОАЭ в крайне невыгодном свете. Все, что выяснил суд, говорит в пользу принцессы Хайи, еще в прошлом году говорившей, что она боится за свою жизнь и благополучие детей, 11-летней Джалилы и 7-летнего Зайеда.

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Несмотря на то, что шейх Мохаммед настаивал, что дело о его разводе с женой должно рассматриваться в закрытом режиме, суд решил вести его открыто — в общественных интересах. Что же касается самого правителя Дубая, то его сочли «недостаточно открытым и честным с судом».

Согласно показаниям свидетелей, собранным с конца июля 2019 года, когда в Лондоне прошли первые судебные слушания, шейх Мохаммед бин-Рашид аль-Мактум несет ответственность за содержание в неволе двух своих дочерей от других жен.

В 2000 году сбежать из семьи пыталась шейха Шамса. Она покинула семейный особняк в графстве Суррей, но позже агенты отца нашли ее в графстве Кембриджшир и насильно вернули домой, в Дубай. С тех пор она находится там под стражей, а запрос полиции Кембриджшира на поездку в этот эмират для расследования исчезновения девушки был отклонен.

Другой дочерью шейха Мохаммеда, которую держат взаперти, стала шейха Латифа, история которой стала известна в 2018 году — тогда она попыталась сбежать из Дубая на яхте. Но у берегов Индии служба охраны шейха Мохаммеда остановила судно, и молодую женщину насильно вернули назад. Сейчас она находится под домашним арестом. В заточении шейха Латифа смогла выложить в интернет видеоролик, в которых рассказала о побоях и издевательствах после возвращения — суд Лондона счел эти заявления заслуживающими внимания.

При этом оказалось, что это не первая попытка шейхи Латифы сбежать — в 2002 году она уже делала это, была поймана и отправлена в заключение на три года.

45-летней принцессе Хайя, которая долгое время считалась любимой из шести жен шейха Мохаммеда, попытка побега удалась — о том, что она покинула мужа, взяв с собой детей и $39 млн, стало известно лишь в начале июля прошлого года, хотя убежала она в Англию еще в апреле. Принцесса утверждала, что сделала это из опасений за свою жизнь.

По итогам расследования суд постановил, что принцесса Хайя действительно подвергалась угрозам, начиная с конца 2018 года – целью шейха Мохаммеда, по мнению суда, было запугать жену.

После того, как в апреле 2019 года принцесса Хайя покинула Дубай вместе с детьми, муж, по ее словам, продолжал угрожать ей.

В частности, в мае, как стало известно судьям, он сказал: «Вы с детьми никогда не будете в безопасности в Англии». Кроме того, как утверждают представители принцессы Хайи, шейх запустил в СМИ кампанию с целью опорочить ее имя.

Действительно, перед началом судебных слушаний принцесса попросила Великобританию предоставить ей защиту от преследований со стороны мужа — то есть от возможных угроз, домогательств и насилия по отношению к ней самой и их общим детям. Кроме того, она просила предотвратить насильственное замужество своей 11-летней дочери, которого она опасалась — однако выяснилось, что британское правосудие может это сделать, только если девушку уже пытались похитить или делают это в настоящий момент.

Сам шейх Мохаммед бин-Рашид аль-Мактум настаивает, что делает все в интересах детей. В последнем его заявлении для прессы говорится: «Была подана апелляция для защиты интересов и благополучия детей. Результат расследования не ограждает моих детей от внимания прессы, так же, как защищают других детей во время судебных процессов в Великобритании».

Весь бракоразводный процесс, считает шейх Мохаммед, — это частное дело. «Я прошу прессу защитить частную жизнь моих детей и не вмешиваться в их жизни в Великобритании», — цитирует его заявление «Би-би-си».