Твит из заточения: что случилось с саудовской принцессой

Представительница королевской семьи Саудовской Аравии — принцесса Басма бинт Сауд — находится в тюрьме: об этом стало известно на минувшей неделе после того, как она написала в Twitter, что находится в заключении, а ее здоровье ухудшается. В своем посте она обратилась к наследному принцу Мухаммеду Бин Салману, который занимает сейчас посты второго заместителя премьер-министра и министра обороны, с просьбой освободить ее. Как сообщает «Би-би-си», она требует «пересмотреть ее дело и выпустить, поскольку она ничего не сделала». Кроме того, ей требуется медицинская помощь.

По информации The Guardian, 56-летнюю принцессу содержат в тюрьме Эр-Рияда вместе с одной из дочерей. При этом причину лишения свободы ей до сих пор так и не объяснили, несмотря на многократные обращения к королю Салману, который приходится ей дядей, и королевскому суду.

Реклама

Известия о том, что принцесса Басма бинт Сауд находится под арестом, оказались сюрпризом, по крайней мере, для двоих старших членов королевской семьи Саудовской Аравии — они сообщили The Guardian, что ничего о ней не слышали в течение года и полагали, что принцесса поправляется после болезни. Другие представители династии считали, что она находится под домашним арестом. Однако в действительности ее арестовали еще в марте 2019 года — после того, как за три месяца до этого женщина пыталась на частном самолете улететь в Швейцарию, где рассчитывала получить медицинскую помощь.

Об исчезновении принцессы Басмы бинт Сауд заговорили в прошлом году. Тогда издание Deutsche Welle рассказало, что в декабре 2018 года она собиралась улететь в Женеву, но ее самолет задержали — в марте 2019-го внучку основателя государства короля Абдул-Азиза ибн Абдуррахман Аль Сауда арестовали за попытку совершить побег из страны.

Несмотря на то, что официальные причины ареста принцессы не называются, британские СМИ предполагают, что это может быть связано с правозащитной и политической деятельностью Басмы бинт Сауд. Дело в том, что она открыто призывала к реформам политической системы — принцесса выступает за смену строя и установление конституционной монархии.

Принцесса Басма бинт Сауд долгое время жила в Великобритании — в Саудовскую Аравию она вернулась лишь в 2015 году, где заняла двоякую позицию: представляя королевскую семью с одной стороны, она критиковала действия властей, в частности, призывая остановить войну в Йемене. А прежде она высказывала свое мнение о происходящем в Саудовской Аравии из-за рубежа — в 2013 году, например, в эфире британского телевидения она подвергла сомнению гуманность решения местного суда наказать человека, напавшего на другого мужчину, после чего он оказался парализован, так же обездвижив его.

Принцесса Басма — самая младшая из 108 детей короля Сауда, правившего Саудовской Аравией с 1953 по 1964 год и лишившегося власти в результате дворцового переворота.

Ее матерью была уроженка Сирии Джамила Мери. Родилась она в последние месяцы правления своего отца и видела его всего дважды в жизни — незадолго до его смерти. Раннее детство Басма бинт Сауд провела в Бейруте, куда ее увезла мать, а когда в середине 70-х в Ливане разгорелась гражданская война, семья переехала в Великобританию.

Принцесса получала образование в учебных заведениях нескольких стран мира — психологию, медицину и английский язык она изучала в Бейруте, социологию — в Лозанне и в США.

В 1988 году Басма бинт Сауд вышла замуж за саудовского предпринимателя из аристократической семьи Аль Шариф, родила от него пятерых детей, но в 2008-м развелась. После этого она жила в Актоне, на западе Лондона, занималась бизнесом, основала сеть ресторанов в Саудовской Аравии и собственную медиа-компанию и участвовала в деятельности международных благотворительных организаций, часто высказываясь, в частности, в защиту прав женщин.