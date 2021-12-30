«Зимой ноги лучше держать в тепле… например, в Таиланде!» Где звезды встречают праздники

Пока одни закупаются ингредиентами для «Оливье», другие пакуют чемоданы и улетают праздновать в теплые края. Какие страны выбрали для встречи Нового года российские селебрити – в материале «Газеты.Ru»

Российская модель и инфлюинсер Елена Перминова вместе с четырьмя детьми улетела в Таиланд. В своем Instagram она поделилась с подписчиками фотографиями младшего сына Саши, родившегося в этом году.

«Счастье оказаться с моими пупсиками в Таиланде в нашей сегодняшней реальности», — подписала снимок Перминова.

Мария Юмашева и Федор Смолов (Сен-Барт)

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева проводит новогодние каникулы в семейном особняке на карибском острове Сен-Барт. Вместе с ней отдыхает футболист Федор Смолов. Совместных снимков в Instagram пока нет, но факт, что отдыхают вместе, молодые люди не скрывают.

Аркадий Новиков (Африка)

Самыми впечатляющими фотографиями из отпуска делится ресторатор Аркадий Новиков. Вместе с женой Надеждой он отдыхает в Африке.

Instagram ресторатора заполонили фотографии львов, жирафов и слонов, но самым популярным стало видео, на котором Новиков прыгает через костер.

Админы Telegram-канала «Антиглянец» выложили видео у себя, подписав: «Это салат «Мимоза», пирожки, яйца с икрой и литры игристого несутся прямо на нас».

Борис и Ирина Зарьковы (Таиланд)

Основатель White Rabbit Family ресторатор Борис Зарьков и его супруга Ирина проводят каникулы в Таиланде. Закаты, океан, медитация, тайский массаж и практический совет от Ирины Зарьковой: «Зимой ноги лучше держать в тепле… например, в Таиланде!».

Оксана Бондаренко (Сен-Барт)

«Стремительно движемся к Новому Году…» — подписала фотографию с карибского пляжа президент шоу-рума «Ли-ЛУ» Оксана Бондаренко. Вместе с семьей и друзьями она улетела на каникулы на остров Сен-Барт.

Отдых отдыхом, но работа по расписанию: в одном из постов в Бондаренко рассказывает о коллаборации и капсульной коллекции одежды и аксессуаров с отелем на Сен-Барт, которую придумал уже, к сожалению, покойный Вирджил Абло для бренда OffWhite.

Актриса Мария Горбань с мужем и детьми улетели греться на Шри-Ланку. Серфинг, экзотические фрукты и вечеринка на яхте, где звезда сериала «Кухня» отметила 35-летие.

Надежда Оболенцева (Сен-Барт)

Тропический привет подписчикам передает светская львица Надежда Оболенцева. Геолокацией девушка не поделилась, но виды напоминают популярный в этом году у наших звезд карибский Сен-Барт. «Не мешайте, я мечтаю», — написала Оболенцева.