«Если вы планируете стать отцом, лучше снимать кальсоны в офисе»

В холода на улицу стоит надевать дополнительный слой белья. Однако неправильное ношение кальсон, колготок и термобелья может грозить циститом, снижением фертильности, воспалительными процессами половых органов и мочевыводящих путей. Что поможет избежать этих неприятностей и как хранить самое важное в тепле — в материале «Газеты.Ru».

В морозы и мужчинам, и женщинам хочется утеплиться. Как правило, в качестве дополнительного слоя мужчины выбирают кальсоны или термобелье, а женщины — колготки.

В этом году россияне даже начали заранее готовиться к морозам и приобретать термобелье, свидетельствую данные Wildberries. С 1 по 20 декабря соотечественники покупали в два раза больше кальсон, чем годом ранее. Во столько же вырос спрос на термокомплекты. Популярность термоносков увеличилась на 25%, а термотрусов — на 65%.

Врачи такие решения россиян решительно поддерживают: они согласны, что держать нижнюю часть тела нужно в тепле — но не до такой степени, чтобы приходилось потеть в помещении.

По мнению медиков, лучше всего выбирать термобелье с эффектом отведения влаги. «Это позволит минимизировать риски развития бактериальных воспалительных процессов половых органов и мочевыводящих путей, — говорит Константин Антонов, врач-уролог сети клиник «Атлас». — Любые иные варианты тканей использовать тоже возможно, но подходить к их ношению нужно разумно, не оставаясь в них на протяжении всего рабочего дня в офисе».

Быстрее всего с задачей отведения влаги справляется термобелье из синтетических материалов: полиамид, эластан, полиэстер. Изделия из шерсти и хлопка отводят влагу чуть дольше, поэтому их советуют выбирать для статичного времяпровождения на улице — рыбалки или охоты.

Врач акушер-гинеколог Нарине Аванесян подтверждает, что современные технологии позволяют утепляться, но не потеть. «Если вспотеешь, будет только холоднее, — предупреждает доктор. — А самое главное, что надо держать в тепле — это ноги».

Рекомендации для мужчин

Особенно тщательно к подбору и ношению кальсон уролог Константин Антонов советует относиться тем, кто планирует в ближайшее время завести детей. «Для нормальной работы яичек необходимо поддержание температуры мошонки ниже уровня температуры тела, то есть ниже 37 градусов. Если температура мошонки достигает 37 градусов и выше, то это может отрицательно сказаться на качестве и количестве производимых сперматозоидов», — говорит врач.

Чтобы не допускать подобной ситуации, при длительном нахождении в теплом помещении необходимо снимать нижний слой. Это позволяет температуре тела нормализоваться.

«Подобная регулярная «баня» на протяжении нескольких дней морозов может существенно повлиять на фертильность, — говорит Константин Антонов. — Этот эффект обратимый, но, если вы в ближайшее время планируете стать отцом, то лучше снимать кальсоны, оставаясь в брюках или джинсах, когда вы приходите в офис с мороза».

Рекомендации для женщин

Теплая и влажная среда, которая может образоваться из-за неправильного подбора колготок или термобелья, может стать угрозой и для женского здоровья. «Важно понимать, что для большинства бактерий, вызывающих воспалительные заболевания нижних мочевых путей у женщин, наиболее благоприятными условиями для размножения является постоянное тепло и влажность», — предупреждает Константин Антонов.

Поэтому женщинам, как и мужчинам при нахождении в офисе следует снимать дополнительный слой белья. В противном случае, как говорит доктор, повышается риск развития цистита, особенно при нарушении личной гигиены.

При этом повышенное потоотделение в совокупности с анаэробными условиями повышает и риск возникновения кожных заболеваний, добавляет Наталья Васильева, терапевт ЧУЗ «Клинической больницы «РЖД-Медицины»

Почему нельзя отказываться от колготок и кальсон

Отсутствие подштанников и ношение тонких капроновых колготок с юбками в холодное время может привести к переохлаждению или даже обморожению, предупреждает Наталья Васильева.

«Сами капроновые колготки тоже обладают способностью удерживать тепло за счет воздуха, который собирается под ними, но чем меньше плотность колготок, тем меньше их способность удерживать тепло, а значит в холодную погоду возникает риск переохладиться», — объясняет специалист.

Переохлаждение же может привести к воспалительным болезням половых путей, предостерегает Константин Антонов. «Разумеется, использовать подштанники или колготки необходимо, когда за окном -20, потому что переохлаждение тоже способствует развитию не только воспалительных болезней половых путей, но и иных вирусных и бактериальных заболеваний», — говорит он.

По словам врача, болезни разовьются не из-за самого холода, но именно он существенно повысит риск обострения, оказывая влияние на иммунную систему организма.