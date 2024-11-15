Витамин А: для чего он нужен и в каких продуктах содержится

Для чего нужен витамин А
Витамин А влияет на многие важные процессы в организме, рассказала «Газете.Ru» руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. Врач перечислила основные полезные свойства витамина А.
- Острота зрения. Витамин А жизненно важен для здоровья зрения. Как отметила Зарема Тен, он участвует в синтезе родопсина — пигмента, который помогает различать свет и тьму, что особенно важно для ночного зрения. Именно «куриная слепота», проявляющаяся в нарушении сумеречного зрения, сигнализирует о том, что человеку не хватает этого витамина. Кроме того, витамин А помогает защитить глаза от возрастных изменений, таких как дегенерация сетчатки и развитие катаракты.
- Иммунитет. Витамин А укрепляет иммунную систему, поддерживая такие барьеры, как слизистые оболочки, и увеличивает продукцию лейкоцитов, которые помогают бороться с инфекциями. Он также способствует активности белых кровяных клеток, которые играют ключевую роль в борьбе с вирусами и бактериями, что особенно важно для профилактики респираторных инфекций.
- Здоровье кожи и слизистых оболочек. Гладкость, упругость и красота кожи напрямую зависят о того, хватает ли организму витамина А. Он также поддерживает целостность слизистых оболочек дыхательной, пищеварительной и мочеполовой систем, что помогает предотвратить инфекции.
- Рост и развитие. Этот витамин необходим для нормального развития клеток и тканей, что особенно важно в детском возрасте.
- Здоровье костей и зубов. Витамин А участвует в образовании костной ткани, помогая поддерживать ее плотность и прочность, что снижает риск остеопороза и переломов.
- Антиоксидантные свойства. Витамин А, особенно его форма бета-каротин, обладает антиоксидантными свойствами, помогая нейтрализовать свободные радикалы, которые могут повредить клетки и способствовать старению и развитию хронических заболеваний.
- Репродуктивное здоровье. Витамин А поддерживает функцию как мужской, так и женской репродуктивной системы.
- Профилактика акне. Витамин А помогает регулировать выработку кожного сала, предотвращая воспалительные процессы, такие как акне, и ускоряет заживление повреждений кожи.
- Развитие плода. Витамин А способствует нормальному развитию эмбриона и росту плода, особенно его органов зрения и сердечно-сосудистой системы.
Врач-пульмонолог Морозовской ДГКБ, доктор медицинских наук Павел Бережанский подчеркнул особую роль витамина А в поддержании иммунитета.
Основные источники витамина А
Основные источники витамина А включают как продукты животного происхождения, так и овощи с фруктами, говорит Зарема Тен. В разных продуктах витамин представлен в разных формах: ретинол и его производные (в продуктах животного происхождения) и каротиноиды (в растительных продуктах).
Источники ретинола (витамина А из животных продуктов):
- Печень (особенно говяжья, свиная и тресковая) — самый богатый источник витамина А.
- Рыбий жир — особенно полезен жир печени трески.
- Молочные продукты — сливочное масло, сыр, молоко, особенно цельное и обогащенное.
- Яйца — желток содержит значительное количество ретинола.
- Жирные сорта рыбы — лосось, сельдь и скумбрия.
Источники каротиноидов (провитамина А из растительных продуктов):
Каротиноиды, такие как бета-каротин, преобразуются в организме в витамин А и содержатся в ярко окрашенных овощах и фруктах.
- Морковь — один из самых известных источников бета-каротина.
- Тыква — богата каротиноидами, особенно их много в ярко-оранжевой мякоти.
- Сладкий картофель (батат) — содержит высокий уровень бета-каротина.
- Шпинат и зеленые листовые овощи — такие как капуста кале, мангольд и брокколи.
- Красный и желтый перцы также богаты каротиноидами.
- Абрикосы и манго содержат много провитамина А.
«Многие продукты, такие как молоко, маргарин и растительные масла, часто дополнительно обогащаются витамином А для повышения его содержания в рационе. Таким образом, разнообразное питание, включающее животные и растительные источники, поможет удовлетворить потребность организма в этом витамине», — подчеркнула Зарема Тен.
Суточная норма витамина А
Суточная норма потребления витамина А зависит от возраста, пола и физиологических особенностей человека, напоминает Зарема Тен. Норма обычно измеряется в микрограммах (мкг) эквивалента ретинола (РЭ) или в международных единицах (МЕ), где 1 мкг РЭ соответствует 3,33 МЕ.
Рекомендуемые суточные нормы для различных групп:
Дети:
1-3 года: 300 мкг РЭ (1000 МЕ)
4-8 лет: 400 мкг РЭ (1333 МЕ)
9-14 лет: 600 мкг РЭ (2000 МЕ)
Подростки и взрослые:
Мужчины 14 лет и старше: 900 мкг РЭ (3000 МЕ)
Женщины 14 лет и старше: 700 мкг РЭ (2333 МЕ)
Беременные женщины: 770 мкг РЭ (2567 МЕ)
Кормящие женщины: 1300 мкг РЭ (4333 МЕ)
Чем грозит дефицит витамина А
«Нехватка витамина А может привести к ряду серьезных нарушений, поскольку он важен для многих функций организма, таких как зрение, иммунная система, кожа и рост клеток», – предупреждает Зарема Тен.
Основные последствия дефицита витамина А:
- Нарушения зрения. Помимо «куриной слепоты», дефицит витамина может приводить к ксерофтальмии — высыханию роговицы и конъюнктивы глаза. Это состояние может привести к повреждению роговицы, язвам и в конечном итоге к полной слепоте.
- Ослабленный иммунитет. Недостаток витамина А ослабляет иммунную систему, повышая восприимчивость к инфекциям, особенно к инфекциям дыхательных путей, кишечным инфекциям и инфекциям мочеполовой системы. Это связано с тем, что витамин А играет важную роль в поддержании барьерной функции кожи и слизистых оболочек и стимулирует активность лейкоцитов.
- Проблемы с кожей и волосами. Дефицит витамина А может вызвать сухость и шелушение кожи (гиперкератоз), поскольку витамин А важен для регенерации клеток кожи. Кожа становится сухой, грубой и склонной к воспалениям. Волосы также могут стать сухими и ломкими, возможно появление перхоти.
- Задержка роста и развития у детей. У детей нехватка витамина А может привести к задержке роста, так как он необходим для клеточного деления и развития костной ткани. Дети с дефицитом витамина А также чаще страдают от инфекционных заболеваний и имеют повышенный риск смертности.
- Нарушения репродуктивной функции. У взрослых дефицит может привести к снижению репродуктивной функции. У женщин это проявляется в нарушениях менструального цикла, а у мужчин — в снижении качества спермы.
- Медленное заживление ран. Поскольку витамин А участвует в процессе регенерации тканей, его недостаток может замедлить заживление ран и повышать риск инфекций при повреждениях кожи.
«Дефицит витамина А может иметь значительные последствия для здоровья: от нарушения зрения до ослабления иммунной системы и проблем с кожей. Важно поддерживать оптимальный уровень витамина А, включая в рацион разнообразные источники этого витамина, такие как овощи оранжевого цвета, зеленые листовые овощи и продукты животного происхождения», — подчеркнула Зарема Тен.
Чем опасен переизбыток витамина А
Избыток витамина А, особенно животного происхождения, по словам Заремы Тен, может привести к токсическим эффектам. В отличие от ретинола, каротиноиды из растительных источников (например, бета-каротин) считаются безопаснее, поскольку организм преобразует их в витамин А только по мере необходимости.
Опасные эффекты:
Острая токсичность. Возникает при однократном потреблении очень высокой дозы витамина А (более 25 000 МЕ для взрослых или 6000 МЕ на килограмм массы тела у детей). Среди симптомов — тошнота, рвота, головокружение, головная боль, помутнение зрения, раздражительность и сонливость. В тяжелых случаях возможны судороги и потеря сознания.
Хроническая токсичность витамина. Хронический гипервитаминоз А развивается при длительном потреблении, превышающем рекомендуемые нормы. Среди симптомов:
- Сухость кожи, шелушение, зуд, трещины и желтоватый оттенок.
- Выпадение волос и ломкость ногтей.
- Боль в суставах и костях: избыток витамина А негативно влияет на костную ткань и может вызывать остеопороз.
- Проблемы с печенью, так как именно этот орган является основным местом хранения витамина А.
- Головные боли и внутричерепное давление.
- Усталость и раздражительность.
- Риск для плода при беременности. Избыточное потребление витамина А (более 10 000 МЕ в сутки) может быть токсичным для плода и вызвать врожденные дефекты.