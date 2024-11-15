Витамин А: для чего он нужен и в каких продуктах содержится Суточная норма витамина А для детей и взрослых, чем опасны его дефицит и переизбыток для организма

Витамин А — один из самых важных витаминов. Он выполняет в нашем организме жизненно важные функции и влияет на зрение, иммунитет, работу сердца и легких. Какое количество витамина А необходимо организму, в каких продуктах он содержится, чем опасен его дефицит и переизбыток — в материале «Газеты.Ru».

Для чего нужен витамин А

Витамин А влияет на многие важные процессы в организме, рассказала «Газете.Ru» руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. Врач перечислила основные полезные свойства витамина А.

Острота зрения. Витамин А жизненно важен для здоровья зрения. Как отметила Зарема Тен, он участвует в синтезе родопсина — пигмента, который помогает различать свет и тьму, что особенно важно для ночного зрения. Именно «куриная слепота», проявляющаяся в нарушении сумеречного зрения, сигнализирует о том, что человеку не хватает этого витамина. Кроме того, витамин А помогает защитить глаза от возрастных изменений, таких как дегенерация сетчатки и развитие катаракты.

Иммунитет. Витамин А укрепляет иммунную систему, поддерживая такие барьеры, как слизистые оболочки, и увеличивает продукцию лейкоцитов, которые помогают бороться с инфекциями. Он также способствует активности белых кровяных клеток, которые играют ключевую роль в борьбе с вирусами и бактериями, что особенно важно для профилактики респираторных инфекций.

Здоровье кожи и слизистых оболочек. Гладкость, упругость и красота кожи напрямую зависят о того, хватает ли организму витамина А. Он также поддерживает целостность слизистых оболочек дыхательной, пищеварительной и мочеполовой систем, что помогает предотвратить инфекции.

Рост и развитие. Этот витамин необходим для нормального развития клеток и тканей, что особенно важно в детском возрасте.

Здоровье костей и зубов. Витамин А участвует в образовании костной ткани, помогая поддерживать ее плотность и прочность, что снижает риск остеопороза и переломов.

Антиоксидантные свойства. Витамин А, особенно его форма бета-каротин, обладает антиоксидантными свойствами, помогая нейтрализовать свободные радикалы, которые могут повредить клетки и способствовать старению и развитию хронических заболеваний.

Репродуктивное здоровье. Витамин А поддерживает функцию как мужской, так и женской репродуктивной системы.

Профилактика акне. Витамин А помогает регулировать выработку кожного сала, предотвращая воспалительные процессы, такие как акне, и ускоряет заживление повреждений кожи.

Развитие плода. Витамин А способствует нормальному развитию эмбриона и росту плода, особенно его органов зрения и сердечно-сосудистой системы.

close iswannawi/Shutterstock/FOTODOM

Врач-пульмонолог Морозовской ДГКБ, доктор медицинских наук Павел Бережанский подчеркнул особую роль витамина А в поддержании иммунитета.

Витамин А очень активно участвует в иммунитете человека. Во многих странах, например, в Азербайджане, его вводят инъекционно одновременно с вакцинацией. Такая комбинация позволяет повысить иммунный ответ организма и правильно настроить его на выработку антител. Павел Бережанский врач-пульмонолог Морозовской ДГКБ, доктор медицинских наук

Основные источники витамина А

Основные источники витамина А включают как продукты животного происхождения, так и овощи с фруктами, говорит Зарема Тен. В разных продуктах витамин представлен в разных формах: ретинол и его производные (в продуктах животного происхождения) и каротиноиды (в растительных продуктах).

Источники ретинола (витамина А из животных продуктов):

Печень (особенно говяжья, свиная и тресковая) — самый богатый источник витамина А.



Рыбий жир — особенно полезен жир печени трески.



Молочные продукты — сливочное масло, сыр, молоко, особенно цельное и обогащенное.



Яйца — желток содержит значительное количество ретинола.



Жирные сорта рыбы — лосось, сельдь и скумбрия.

Источники каротиноидов (провитамина А из растительных продуктов):

Каротиноиды, такие как бета-каротин, преобразуются в организме в витамин А и содержатся в ярко окрашенных овощах и фруктах.

Морковь — один из самых известных источников бета-каротина.



Тыква — богата каротиноидами, особенно их много в ярко-оранжевой мякоти.



Сладкий картофель (батат) — содержит высокий уровень бета-каротина.



Шпинат и зеленые листовые овощи — такие как капуста кале, мангольд и брокколи.



Красный и желтый перцы также богаты каротиноидами.



Абрикосы и манго содержат много провитамина А.

«Многие продукты, такие как молоко, маргарин и растительные масла, часто дополнительно обогащаются витамином А для повышения его содержания в рационе. Таким образом, разнообразное питание, включающее животные и растительные источники, поможет удовлетворить потребность организма в этом витамине», — подчеркнула Зарема Тен.

Когда открыли витамин А и почему его так назвали Несмотря на то, что официально витамин А открыли только в начале XX века, о его пользе хорошо знали еще в давние времена. Врач-пульмонолог Морозовской ДГКБ, доктор медицинских наук Павел Бережанский рассказал «Газете.Ru», что древние египтяне успешно лечили зрение примочками из сока куриной печени, а в Древней Греции печеночные компрессы применяли при кожных заболеваниях.

Официально открыт этот витамин был в 1913 году. Две группы исследователей из Висконсинского и Йельского университета провели схожие эксперименты на лабораторных мышах. Ученые выяснили, что яйца, сливочное масло, а также масло из печени трески, добавленные в рацион мышей, улучшают их самочувствие и повышают выживаемость. Этот витамин назвали латинской буквой А, потому что он стал первым из известных.

Суточная норма витамина А

Суточная норма потребления витамина А зависит от возраста, пола и физиологических особенностей человека, напоминает Зарема Тен. Норма обычно измеряется в микрограммах (мкг) эквивалента ретинола (РЭ) или в международных единицах (МЕ), где 1 мкг РЭ соответствует 3,33 МЕ.

close Liudmyla Chuhunova/Shutterstock/FOTODOM

Рекомендуемые суточные нормы для различных групп:

Дети:

1-3 года: 300 мкг РЭ (1000 МЕ)

4-8 лет: 400 мкг РЭ (1333 МЕ)

9-14 лет: 600 мкг РЭ (2000 МЕ)

Подростки и взрослые:

Мужчины 14 лет и старше: 900 мкг РЭ (3000 МЕ)

Женщины 14 лет и старше: 700 мкг РЭ (2333 МЕ)

Беременные женщины: 770 мкг РЭ (2567 МЕ)

Кормящие женщины: 1300 мкг РЭ (4333 МЕ)

Чем грозит дефицит витамина А

«Нехватка витамина А может привести к ряду серьезных нарушений, поскольку он важен для многих функций организма, таких как зрение, иммунная система, кожа и рост клеток», – предупреждает Зарема Тен.

Основные последствия дефицита витамина А:

Нарушения зрения. Помимо «куриной слепоты», дефицит витамина может приводить к ксерофтальмии — высыханию роговицы и конъюнктивы глаза. Это состояние может привести к повреждению роговицы, язвам и в конечном итоге к полной слепоте.

Ослабленный иммунитет. Недостаток витамина А ослабляет иммунную систему, повышая восприимчивость к инфекциям, особенно к инфекциям дыхательных путей, кишечным инфекциям и инфекциям мочеполовой системы. Это связано с тем, что витамин А играет важную роль в поддержании барьерной функции кожи и слизистых оболочек и стимулирует активность лейкоцитов.

Проблемы с кожей и волосами. Дефицит витамина А может вызвать сухость и шелушение кожи (гиперкератоз), поскольку витамин А важен для регенерации клеток кожи. Кожа становится сухой, грубой и склонной к воспалениям. Волосы также могут стать сухими и ломкими, возможно появление перхоти.

Задержка роста и развития у детей. У детей нехватка витамина А может привести к задержке роста, так как он необходим для клеточного деления и развития костной ткани. Дети с дефицитом витамина А также чаще страдают от инфекционных заболеваний и имеют повышенный риск смертности.

Нарушения репродуктивной функции. У взрослых дефицит может привести к снижению репродуктивной функции. У женщин это проявляется в нарушениях менструального цикла, а у мужчин — в снижении качества спермы.

Медленное заживление ран. Поскольку витамин А участвует в процессе регенерации тканей, его недостаток может замедлить заживление ран и повышать риск инфекций при повреждениях кожи.

«Дефицит витамина А может иметь значительные последствия для здоровья: от нарушения зрения до ослабления иммунной системы и проблем с кожей. Важно поддерживать оптимальный уровень витамина А, включая в рацион разнообразные источники этого витамина, такие как овощи оранжевого цвета, зеленые листовые овощи и продукты животного происхождения», — подчеркнула Зарема Тен.

close Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Чем опасен переизбыток витамина А

Избыток витамина А, особенно животного происхождения, по словам Заремы Тен, может привести к токсическим эффектам. В отличие от ретинола, каротиноиды из растительных источников (например, бета-каротин) считаются безопаснее, поскольку организм преобразует их в витамин А только по мере необходимости.

Опасные эффекты:

Острая токсичность. Возникает при однократном потреблении очень высокой дозы витамина А (более 25 000 МЕ для взрослых или 6000 МЕ на килограмм массы тела у детей). Среди симптомов — тошнота, рвота, головокружение, головная боль, помутнение зрения, раздражительность и сонливость. В тяжелых случаях возможны судороги и потеря сознания.

Хроническая токсичность витамина. Хронический гипервитаминоз А развивается при длительном потреблении, превышающем рекомендуемые нормы. Среди симптомов: