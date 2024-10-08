Как собрать базовый гардероб? Список вещей и советы стилиста по их сочетанию

Базовый, или капсульный, гардероб на каждый сезон — это небольшой, тщательно подобранный комплект одежды, обуви и аксессуаров, которые можно комбинировать между собой, создавая множество готовых образов. «Газета.Ru» вместе со стилистом разбиралась, как подобрать базовые вещи и правильно сочетать их.

Что такое базовый гардероб и для всех ли он одинаковый

Базовый гардероб — это набор универсальных вещей, которые легко комбинируются между собой и подходят для разных случаев жизни. Это не просто коллекция одежды, а тщательно подобранные элементы, которые служат основой для создания множества образов, объяснила в беседе с «Газетой.Ru» стилист, дизайнер одежды, основатель бренда TEMPELESS Елена Панова. Вещи из такого гардероба отличаются тем, что уместны для любых сезонов и медленно выходят из моды, что позволяет избегать постоянного обновления содержимого шкафа.

Базовый гардероб на каждый сезон, он же капсульный — это небольшой, тщательно составленный набор одежды, обуви и аксессуаров, которые можно комбинировать между собой, создавая множество готовых решений. Чаще всего капсульный гардероб фокусируется на повседневных образах. Представьте, что из всего 10 вещей вы можете создать 20 разных образов на каждый день. Елена Панова Стилист, дизайнер одежды, основатель бренда TEMPELESS

Основу базового гардероба составляют классические фасоны — это модели, которые сохраняют свою актуальность на протяжении многих лет вне зависимости от модных тенденций. Классические брюки, рубашки, джинсы, юбки и платья — те вещи, которые никогда не теряют своей значимости и подходят для любого случая. Важно, чтобы одежда имела лаконичный современный дизайн и была удобной в носке.

Цветовая палитра базового гардероба, как правило, нейтральна. Черный, белый, серый, бежевый, темно-синий, коричневый — фундаментальные оттенки, которые легко сочетаются между собой и служат хорошей основой для создания разнообразных комплектов. Пастельные и молочные цвета также в тренде, особенно для монохромных образов. К тому же они позволяют добавлять яркие акценты с помощью аксессуаров, обуви или верхней одежды для смелых модниц. Однако какой бы модный цвет вы ни выбрали, если вещь неактуального кроя, то это не спасет ситуацию.

Многофункциональность — важнейший пункт базового гардероба. Одежда должна быть универсальной и подходить как для повседневной носки, так и для более официальных или вечерних мероприятий. Например, одно и то же платье можно носить с кроссовками для прогулки днем и с туфлями на каблуке для вечернего выхода. Такой подход позволяет экономить время и ресурсы, так как не нужно каждый раз выбирать что-то новое для разных событий. Для того чтобы делать такие образы-трансформеры стильными, очень важна насмотренность.

«Смотрите фото в модных журналах и на сайтах. Обратите внимание на то, как модные блогеры и стилисты сочетают одежду. Изучите работы известных дизайнеров, многие из них предлагают готовые образы на своих показах и в коллекциях — воспользуйтесь их идеями», — посоветовала стилист.

Качество вещей в базовом гардеробе – особая тема. Поскольку элементы одежды будут часто использоваться и комбинироваться между собой, важно, чтобы они были выполнены из долговечных материалов. Хорошая ткань, аккуратный пошив и продуманный крой обеспечат долгий срок службы, а также позволят вещам сохранять привлекательный внешний вид даже после множества стирок и носок.

Базовый гардероб не одинаков для всех, так как он зависит от разных факторов: образа жизни, климата, профессии, личных предпочтений и стиля. Хотя его концепция предполагает наличие универсальных вещей, их набор может сильно варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей человека. Например, офисные работники могут включать в базовый гардероб больше классических костюмов и рубашек, а для тех, кто работает удаленно или в более свободных условиях, основой комплекта будут комфортные вещи, вроде джинсов и свитшотов.

close ingridedvinsen/claradyrhauge/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тенденции базового гардероба на осень и зиму 2024

Елена Панова рассказала о стилевых тенденциях осени и зимы. Этой осенью элегантность и комфорт вновь в фаворе. На смену небрежному стилю, который отсылает нас к летнему отпуску, приходит изысканность. Стоит сделать акцент на классические подчеркивающие фигуру фасоны: приталенные пиджаки с массивными плечами, широкие брюки, юбки-карандаш и мини-юбки. Предпочтительно выбирать благородные оттенки: бургундский, темно-синий, оливковый, коричневый, карамельный.

Осень — время для уютных образов, поэтому многослойность в одежде на пике своей популярности. По словам стилиста, на холодную погоду актуальны образы с «загородным» характером: объемные вязаные свитеры, шерстяные брюки, кашемировые парки, пальто в клетку, сапоги с широким голенищем. Лучше присматривать наряды спокойных теплых оттенков.

Для активного образа жизни дизайнеры предлагают смесь футуристических тенденций и энергии спорт-шика. Объемные короткие пуховики, парки, мини-юбки, шорты, ботинки на платформе, инновационные ткани — все это популярно. Для них нет ограничений по силуэтам, цветам и фактурам. Однако любители выделиться могут прикупить вещи в серебряных, золотых, белых и ярких цветах для акцента.

Который год подряд в осенний и зимний периоды casual не теряет своей актуальности, ведь в нем много комфортных и стильных образов для повседневной жизни. Джинсы разных фасонов — от широких моделей до бойфрендов — в сочетании с уютными трикотажными вещами — свитерами, кардиганами и джемперами — остаются важной частью casual-гардероба. А элементы спортивного стиля могут внести в casual-образ энергию свободы. К тому же спортивные брюки, свитшоты, слипоны отлично подойдут для активного отдыха и прогулок, особенно если это вещи с утеплением.

Ботинки и туфли на толстой подошве или платформе вновь с нами в этом сезоне, как и кеды и кроссовки, которые все так же остаются идеальным вариантом для повседневного стиля. Туфли на каблуке с острым мысом отлично подойдут для офиса, а высокие сапоги с широким голенищем — для любительниц юбок и платьев, которые не хотят замерзнуть на свидании.

close ingridedvinsen/likunasss/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Материалы и фактуры

Кожа: классические кожаные куртки, жакеты и пальто — неизменные фавориты этого сезона.

Искусственный мех: экологичный и стильный выбор, предлагающий широкий выбор фасонов и цветов. В этом сезоне искусственный мех будет выгодно смотреться как в целых изделиях, так и в деталях — подкладка, воротник, манжеты, шарф, варежки.

Пуховые изделия: пуховые куртки oversize в разных фасонах — от классических до коротких и ультракоротких — в тренде осенью и зимой 2024 года.

Кашемир: на подиумах и страницах модных журналов разнообразные фасоны длинных и коротких кашемировых пальто и парок.

Крупная вязка: уютные свитера, кардиганы и шапки с интересными узорами крупной вязки — стильный и практичный выбор для холодной погоды.

Аксессуары:

Шарфы: массивные вязаные или меховые шарфы согреют и добавят уюта образу.

Головные уборы: вязаные шапки или кепки — неотъемлемая часть осеннего и зимнего базового гардероба.

Сумки: объемные сумки различных моделей — практичный и стильный аксессуар, также стоит присмотреть сумку среднего размера с ручкой или на плечо.

Украшения: минималистичные украшения — цепочки, кольца, браслеты — добавят образу изюминку и подчеркнут стиль.

Как выбрать правильные предметы одежды для базового гардероба

Несколько простых правил помогут создать гармоничный и функциональный набор вещей для базового гардероба.

Многие считают, что базовый гардероб — это набор «must have» вещей, таких как белая рубашка, брючный костюм, джинсы, юбка-карандаш. Но лучше подойти к этому более гибко и рассматривать базовый гардероб как капсулу, изначально созданную с учетом ваших индивидуальных предпочтений, стиля и сезона. Тогда вы создадите базовый гардероб, который идеально подходит именно вам. Если вы уже составили свой список базовых вещей, учитывая свой тип фигуры и тренды сезона, то он уже в определенной степени адаптирован к вашему стилю. Елена Панова Стилист, дизайнер одежды, основатель бренда TEMPELESS

Оцените свой образ жизни

Перед тем как приступить к составлению базового гардероба, важно понять, как вы проводите свое время. Подумайте, какие заведения вы посещаете чаще всего и в какой среде находитесь больше всего времени: офисная работа, встречи с друзьями, активный отдых или домашние дела. Ваши повседневные занятия должны отражаться и в подборе вещей.

Если вы работаете в офисе, выберите несколько классических костюмов, рубашек и пиджаков. Если работа предполагает более свободный стиль одежды, то базовые прямые джинсы, свитера и свободные рубашки будут уместны. В то время как джинсы-бойфренды, лонгсливы и комфортная обувь — незаменимые вещи для активного отдыха, прогулок и дел вне работы.

close thecarolinelin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Учитывайте климат

Климат, в котором вы живете, также влияет на выбор базовых вещей. Важно, чтобы гардероб был практичным для погодных условий. Для холодного климата выбирайте теплые свитера, качественное пальто, ботинки и шарфы. Для теплого отдавайте предпочтение легким тканям (хлопок и лен): подойдут футболки, рубашки с коротким рукавом, сандалии и легкие брюки.

Выберите нейтральную цветовую палитру

Основной принцип базового гардероба — это возможность легко сочетать вещи между собой, поэтому выбирайте одежду таких цветов, которые будут лаконичны с друг другом. К ним относятся — белый, черный, бежевый, коричневый и серый. Можно также опираться на ваш цветотип: выберите на повседневную носку два–три ярких цвета, которые вам к лицу, и сочетайте их с нейтральными. В таком случае ваша цветовая палитра будет подобрана индивидуально под внешность.

Подберите универсальные фасоны

Выбирайте одежду, которая не выйдет быстро из моды и легко адаптируется к разным ситуациям. Помните, что классические фасоны всегда актуальны и помогают создать стильный образ без лишних деталей. Вечная классика — маленькое черное платье, белая рубашка, тренч, прямые джинсы, юбка-карандаш, футболки и классические брюки. А универсальная обувь — черные туфли-лодочки, нейтральные белые кроссовки без ярких деталей, ботинки на плоской подошве из гладкой кожи или замши (челси, броги). Тем не менее нужно понимать, что классический джемпер, который был в моде в 2010 году, сильно отличается от современных моделей.

close Bottega Veneta/francescasaffari/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ориентируйтесь на комфорт и посадку

Важно, чтобы вещь не только выглядела хорошо, но и была удобной. Одежда должна сидеть по фигуре, не доставлять дискомфорта и оставлять место на случай, если вы зайдете поужинать в ресторан. Убедитесь, что каждый элемент гардероба соответствует вашему размеру и форме тела. Не бойтесь, взять на размер больше или меньше, отклоняясь от привычного.

Во время примерки обращайте внимание на то, как одежда сидит. Она должна подходить вам по длине, ширине и быть комфортной в движении, поэтому обязательно посидите в ней, попрыгайте, потанцуйте. Если вещь требует небольшой корректировки — например, укоротить длину брюк или юбки, — для идеальной посадки это стоит сделать в ателье.

Разнообразие в текстурах

Даже если базовый гардероб основан на нейтральных цветах и простых фасонах, можно добавить разнообразия за счет использования различных текстур. Шерсть, трикотаж, деним, шелк и кожа — все эти материалы могут гармонично сочетаться, создавая необычные образы. Особенно это интересно делать в монохромных образах, чтобы не сливаться: представьте, карамельную замшевую куртку с вязаным бежевым костюмом и сумку из твердой кожи цвета топленого молока.

Минимум аксессуаров

Для базового гардероба важно иметь несколько аксессуаров, которые помогут завершить образ: например, качественная сумка, часы, классические солнцезащитные очки, ремень и лаконичные украшения. С ювелирными изделиями важно не переборщить, поэтому вновь — тренируйте насмотренность, пролистывая стильные образы в Pinterest.

«Аксессуары — это отличный способ подчеркнуть свой стиль. Подбирайте аксессуары, которые соответствуют вашему образу: массивные украшения для яркого стиля, тонкие цепочки и элегантные сумки для классического стиля», — уточнила стилист.

close orlaithmelia_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Zara

Как сочетать базовые вещи между собой, чтобы быть стильным

Сочетание базовых вещей — это ключевой элемент создания стильных, гармоничных образов. Базовые вещи созданы для того, чтобы легко комбинироваться между собой, благодаря универсальности фасонов и цветов. Вот несколько практических советов по сочетанию базовой одежды.

Создавайте слои. Слои помогают добавить глубины и оригинальности вашему образу, даже если вы используете простые базовые вещи. Например, футболка или рубашка могут стать отличной основой, а сверху можно накинуть жакет, кардиган или пальто.

Играйте с пропорциями. Базовый гардероб позволяет экспериментировать с пропорциями. Например, объемные свитера могут сочетаться с узкими брюками или джинсами, а свободные рубашки — с приталенными юбками.

Текстуры на контрасте. Даже если ваш образ состоит из базовых вещей одного цвета или тона, добавление разных текстур делает его интересным. Сочетайте трикотаж с кожей, деним с шелком или хлопок с шерстью. Пример: шерстяной свитер + кожаная юбка = контраст мягкости и плотности.

Используйте акцентные аксессуары. Вещи из капсульного гардероба часто нейтральны по цвету и фасону, поэтому аксессуары могут стать отличным способом добавить яркие акценты и завершить образ. Можно использовать цветной шарф, сумку, ремень или обувь, чтобы оживить образ.

Комбинируйте классику с кэжуал. Сочетание классической и повседневной одежды — это отличный способ сделать образ более расслабленным или, наоборот, придать кэжуал-образу элегантности. Например, классический пиджак может быть дополнен джинсами, а классические брюки — простым свитером или футболкой.

close claradyrhauge/cvseev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Монохромные образы. Создание образа в одном цвете или в похожих оттенках — это всегда стильно, визуально удлиняет фигуру и придает дороговизну образу. Базовые вещи в нейтральных оттенках идеально подходят для создания монохромных комплектов. Пример: коричневая рубашка + коричневые брюки + темно-бежевое пальто.

Используйте джинсы как основу. Джинсы — один из самых универсальных предметов базового гардероба, который можно сочетать с любыми вещами. С ними хорошо сочетаются как кэжуал, так и более формальные элементы гардероба. Джинсы + белая рубашка + туфли на каблуке = универсальный образ как для работы, так и для свидания.

Экспериментируйте с обувью. Помните, обувь может кардинально изменить образ, даже если одежда остается базовой. Именно она может спасти порой даже самые неактуальные образы. Туфли на каблуке придают элегантности, кроссовки делают образ более спортивным, а ботинки могут добавить неформальности.

Почувствуйте разницу:

маленькое черное платье + кроссовки + кожаная куртка = удобный и модный образ на каждый день;

то же платье + туфли на каблуке + oversize-пальто = трендовый наряд для вечернего выхода.

close amandampn/marine_diet/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Не бойтесь повторений. Базовый гардероб строится на вещах, которые можно носить снова и снова, просто комбинируя их по-разному. Один и тот же элемент может смотреться совершенно по-разному в зависимости от сочетаний и аксессуаров. Например, брюки могут выглядеть строго с рубашкой и жакетом, но более расслабленно с футболкой и кроссовками.

Добавляйте многослойные аксессуары. Даже самый простой универсальный образ можно сделать интересным за счет многослойности аксессуаров. Это может быть несколько цепочек, много браслетов или комбинации шарфов.

Уделите внимание верхней одежде. Верхняя одежда — это важная часть базового гардероба, которая может выразить вашу индивидуальность. Например, если ваш стиль более дерзкий, вы можете выбрать косуху вместо классического пальто, а если вы предпочитаете женственный стиль, то пальто с пояском и плавным силуэтом станет отличным выбором.

Поиграйте с фасонами и кроем. Не все базовые вещи должны быть классическими и строгими. Вы можете выбрать фасоны, которые лучше подчеркивают вашу фигуру или отвечают вашему стилю. Для романтического стиля выбирайте вещи с нежными элементами, такими как воланы, рюши, расклешенные юбки или платья А-силуэта. Для спортивного стиля сочетайте базовые элементы с более свободными и удобными моделями, такими как худи или свободные брюки, а для гранж-стиля — используйте слегка «небрежные» элементы — рваные джинсы, рубашки с эффектом старения или большие oversize-куртки.

Добавляйте принты. Принты могут сделать ваш базовый гардероб более живым и отражать ваш стиль. Например, полоска, клетка, горох или анималистичные принты могут стать отличным акцентом на базовом фоне. Чтобы выделиться, смешивайте разные принты — полосы с клеткой, цветы с анималистическими мотивами. Если вы пока не готовы к антуражным экспериментам, используйте классическую полоску, клетку или горох, которые можно легко сочетать с однотонными вещами. В любом случае — взгляды окружающих вам обеспечены.

Комбинируйте базовые вещи с трендовыми элементами. Чтобы сделать базовый гардероб более актуальным и современным, добавляйте трендовые вещи в сочетании с классикой. Это могут быть модные детали, необычные аксессуары или сезонные акценты, которые легко заменить или обновить. Например, базовая рубашка + трендовая сумка + массивные кроссовки.

close cestclau/moyamii/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Список одежды для базового гардероба разного стиля

Вот несколько списков базовых вещей для разных стилей одежды. Каждый из них включает элементы, которые соответствуют ключевым характеристикам этих стилей, но остаются универсальными и многофункциональными.

Классический стиль

Классический стиль характеризуется строгими линиями, минималистичным дизайном и нейтральными цветами. Эти вещи всегда актуальны и подходят для рабочих, деловых или официальных мероприятий.

Белая рубашка.

Черные классические брюки.

Юбка-карандаш.

Маленькое черное платье.

Тренчкот в бежевом цвете.

Туфли-лодочки.

Пиджак нейтрального цвета (черный, темно-синий).

Кашемировый свитер (нейтрального оттенка).

Кожаная сумка среднего размера.

Часы с минималистичным дизайном.

Минималистичный стиль

Минимализм предполагает простоту и функциональность, отказ от лишних деталей и акцентов. Основное внимание уделяется качеству тканей и крою.

Прямые черные брюки.

Белая футболка.

Черная водолазка.

Лаконичный серый свитер.

Свободное пальто прямого кроя.

Простые белые кроссовки.

Лаконичные ботинки на плоской подошве.

Платье прямого кроя нейтрального цвета.

Простая черная сумка-шопер.

Минималистичные украшения (тонкие кольца, серьги-гвоздики).

Бохо-стиль

Бохо-стиль отличается свободными силуэтами, натуральными тканями, множеством слоев и этническими мотивами. Здесь важны яркие акценты и уникальные детали.

Свободное платье с цветочным принтом.

Джинсовая куртка с эффектом потертости.

Многослойные юбки или юбки-макси.

Блузка с кружевом или вышивкой.

Шляпа с широкими полями.

Замшевые ботильоны с бахромой.

Шарф с этническими узорами.

Кожаная сумка через плечо с отделкой.

Длинные серьги или массивные колье.

Пончо или кимоно с узорами.

Спортивный стиль (спорт-шик)

Спортивный стиль сочетает в себе комфорт и элементы спортивной одежды с модными и элегантными вещами. Он подходит для активной жизни и городской среды.

Леггинсы или спортивные брюки.

Кроссовки (белые или с нейтральными акцентами).

Свободная толстовка или худи.

Укороченный топ или футболка.

Спортивная куртка или бомбер.

Рюкзак или сумка-шоппер.

Бейсболка.

Удобные трикотажные платья или юбки.

Спортивные очки.

Наручные часы со спортивным ремешком.

Эти списки можно использовать как основу для создания своего индивидуального базового гардероба в зависимости от предпочтений и стиля жизни. Важно помнить, что все эти вещи легко комбинируются друг с другом, создавая множество образов на каждый день.

«Добавьте вещи, которые отражают вашу уникальность: включите в гардероб элементы, подчеркивающие ваш стиль и характер. Например, если вы любите спорт, добавьте в свой базовый гардероб спортивные штаны или спортивное платье. Если ваш стиль элегантная классика, дополните гардероб изящными блузками или брюками палаццо. Если вы отдаете предпочтение бохо-стилю, включите в него свободные платья и вязаные кардиганы», — заключила Панова.