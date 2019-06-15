Дзюба вспомнил свой гол в ворота Испании на ЧМ-2018
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба вспомнил, как забил пенальти в ворота Испании в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года в России, сообщает «Советский спорт».
Этот гол позволил россиянам сравнять счет и перевести игру в дополнительное время.
«Испанцы судью обступили, начали ему что-то рассказывать. А ему раз в ухо: «Была рука — пенальти». Я к точке подошел, куда деваться. Надо бить. Не мог ведь отказаться. Я бы себе не простил. Было очень приятно забить испанцам», — рассказал Дзюба.
Напомним, что сборная России выиграла тогда у команды Испании в серии пенальти.
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