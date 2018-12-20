Путин назвал ЧМ-2018 главным событием года наравне с победой в выборах

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Во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин сказал, что главными событиями года он считает выборы президента и чемпионат мира — 2018 по футболу, передает «Советский спорт».

Сегодня, 20 декабря, состоялась 14-я по счету ежегодная пресс-конференция, в рамках которой представители крупных федеральных СМИ и журналисты из регионов могли задать вопросы президенту России. Журналист НТВ Владимир Кондратьев попросил Путина рассказать, какие события уходящего года он считает самыми главными.

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«Их два. Разумеется, это выборы президента. Это важно для всей страны. И чемпионат мира по футболу. Это тоже оказалось важным и для всей страны, и для всего мира, как выяснилось», — ответил Путин.

Напоминаем, что чемпионат мира, длившийся с 14 июня по 15 июля, впервые прошел на территории нашей страны.

Ранее были подведены итоги работы бывшего президента Российского футбольного союза Виталия Мутко.