Экс-чиновника ФИФА пытались подкупить на выборах хозяина ЧМ-2018

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Бывший исполнительный директор Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Роберто Сальгеро сообщил, что его пытались подкупить при голосовании на выборах хозяина чемпионата мира по футболу — 2018 года, сообщает «Советский спорт».

Экс-чиновник сообщил, что ему было обещано «сотни тысяч долларов». По данным Guardian, следствию известно, что Сальгеро проголосовал за нужную заявку, но денег он так и не получил. Сейчас уроженец Гватемалы ожидает суда по обвинениям в коррупции.

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«Примерно через три-четыре недели после голосования я попытался позвонить [посреднику] по номеру сотового телефона, который он мне дал, но он никогда не брал трубку и не перезванивал», — сказал Сальгеро в своих показаниях.

Напомним, что на проведение чемпионата мира — 2018 помимо России претендовали Англия, а также совместные заявки Голландии и Бельгии, Португалии и Испании.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может быть исключен из Лиги чемпионов.