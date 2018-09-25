За время ЧМ-2018 полиция предотвратила 170 попыток прорыва болельщиков на поле

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Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин высоко оценил работу полиции и стюардов во время чемпионата мира 2018 года в России, отметив, что за время турнира службы правопорядка предотвратили 170 попыток прорыва болельщиков на поле во время матча, сообщает «Советский спорт».

«Конечно, вы можете возразить мне, вспомнив, что во время финального матча ЧМ-2018 на поле выбежало несколько людей, но могу вам сказать, что в целом до этого было предотвращено 170 подобных попыток, поэтому это очень хорошие показатели слаженности работы полиции, обеспечивавшей безопасность на стадионах. Никаких жалоб по этому поводу в любом случае не было.

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Люди чувствовали себя в безопасности. Был найден правильный баланс. Было и безопасно, и комфортно», — заявил Сорокин в интервью Associated Press.

Кроме того, функционер отметил, что Fan ID стал отличным решением организаторов турнира.

«Fan ID — пожалуй, стал венцом наших усилий. Он оказался прекрасным сочетанием инструмента безопасности и привилегии для болельщиков, интересным стимулом.

С Fan ID можно было въехать в страну без визы, и в некоторых странах это стало для нас настоящим спасением, потому что мы просто не успели бы выдать такое количество виз. Был очень большой наплыв фанатов за короткий период времени», — сказал Сорокин.

Ранее бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан посоветовал нападающему «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиану Мбаппе перейти в «королевский клуб».