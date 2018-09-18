Путин рассказал о спортивной жизни в России

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Президент России Владимир Путин на VII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» поделился своим мнением относительно спортивной жизни страны в 2018 году, сообщает «Советский спорт».

«На самом высоком уровне прошел чемпионат мира по футболу, объединивший десятки национальных команд и миллионы болельщиков из многих государств. Были успешно организованы другие престижные международные соревнования. Все они запомнились атмосферой честной, красивой, бескомпромиссной борьбы», — цитирует главу государства пресс-служба форума.

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Путин отметил, что подобные яркие мероприятия вносят ощутимый вклад в развитие и популяризацию активного и здорового образа жизни. Кроме того, президент заявил, что грядущий форум позволит участникам обменяться друг с другом опытом и станет «площадкой для новых идей».

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