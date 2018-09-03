Черчесов назначил капитана сборной России

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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба назначен капитаном сборной России на предстоящие матчи.

7 сентября национальная команда сыграет с Турцией в рамках Лиги наций, а 10 сентября пройдет товарищеская встреча с Чехией.

«Капитаном сборной России в этих двух матчах будет Дзюба», — цитирует Черчесова ТАСС.

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В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард принял участие в шести матчах «Зенита», в которых забил три мяча.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России вышли на тренировку с накладными усами и в футболках с изображением главного тренера национальной команды Станислава Черчесова в скафандре.