Черчесов назначил капитана сборной России
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба назначен капитаном сборной России на предстоящие матчи.
7 сентября национальная команда сыграет с Турцией в рамках Лиги наций, а 10 сентября пройдет товарищеская встреча с Чехией.
«Капитаном сборной России в этих двух матчах будет Дзюба», — цитирует Черчесова ТАСС.
Реклама
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард принял участие в шести матчах «Зенита», в которых забил три мяча.
Ранее сообщалось, что футболисты сборной России вышли на тренировку с накладными усами и в футболках с изображением главного тренера национальной команды Станислава Черчесова в скафандре.