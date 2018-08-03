Путин утвердил безвизовый въезд в Россию по Fan ID до конца года
Президент России Владимир Путин утвердил безвизовый въезд в страну по паспорту болельщика (Fan ID), сообщает ТАСС.
Теперь иностранные фанаты, посетившие игры чемпионата мира по футболу, смогут въезжать в Россию до конца года, гласит документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.
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Мундиаль проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Чемпионом мира 2018 года стала сборная Франции, обыгравшая Хорватию со счетом 4:2.
Ранее сообщалось, что болельщики «Анжи» просят помощи у Путина.