Путин утвердил безвизовый въезд в Россию по Fan ID до конца года

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Президент России Владимир Путин утвердил безвизовый въезд в страну по паспорту болельщика (Fan ID), сообщает ТАСС.

Теперь иностранные фанаты, посетившие игры чемпионата мира по футболу, смогут въезжать в Россию до конца года, гласит документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

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Мундиаль проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Чемпионом мира 2018 года стала сборная Франции, обыгравшая Хорватию со счетом 4:2.

Ранее сообщалось, что болельщики «Анжи» просят помощи у Путина.