Черчесов резко отреагировал на вопрос о целях на ЧМ-2022

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что рано говорить о целях на чемпионат мира 2022 года в Катаре, передает ТАСС.

«Что касается следующего чемпионата и цели на полуфинал, то простите меня, без обид, но это чисто женский вопрос. Давайте для начала проведем один турнир — Лигу наций, потом чемпионат Европы 2020 года, а к Катару уже будем думать», — сказал Черчесов.

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В субботу тренерский штаб и футболисты сборной России получили государственные награды в Кремле от президента РФ Владимира Путина. Черчесову был вручен орден Александра Невского, ранее специалист был удостоен звания заслуженного тренера России.

Под руководством Черчесова Россия дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, что стало лучшим достижением в истории команды. После турнира контракт 54-летнего специалиста был продлен по схеме «2+2», что подразумевает возможность для Черчесова возглавлять сборную и на мундиале в Катаре.

Ранее Черчесов подарил Владимиру Путину мяч «без прослушивающих устройств».