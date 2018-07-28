Черчесов подарил Путину мяч «без прослушивающих устройств»

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Сборная России подарила президенту России Владимиру Путину мяч со своими фотографиями и подписями, сообщает ТАСС.

«Мы подарили Владимиру Владимировичу наш мяч с нашими фотографиями и подписями, без прослушивающих устройств», — заявил Черчесов.

Специалист добавил, что футболисты передали Путину свои фото в виде коллажа с изображением кубка и 11-го номера, под которым глава России играет в хоккей.

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На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала, где уступила команде Хорватии в серии послематчевых 11-метровых — 2:2 (3:4 по пенальти).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения государственных наград футболистам сборной России.

Ранее сообщалось, что футбольный мяч чемпионата мира 2018 года в России, который президент страны Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу на пресс-конференции в Хельсинки, оснащен чипом.