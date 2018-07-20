Путин: Россия готова провести женский чемпионат мира по футболу
Президент России Владимир Путин не исключил, что страна сможет провести чемпионат мира по футболу среди женщин, передает ТАСС.
Об этом он заявил на встрече с волонтерами и строителями стадиона в Калининграде.
«В целом, почему нет?» — отметил Путин, отвечая на вопрос одного из участников встречи.
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Также лидер государства сказал, что Россия будет заниматься развитием женских видов спорта.
«Будем в целом развивать женские виды спорта — те, которые раньше женскими не являлись», — добавил он, упомянув хоккей и футбол.
20 июля Путин прибыл в Калининград, где состоится совещание по вопросу будущего наследия чемпионата мира — 2018.
Ранее Путин заявил, что Россия может претендовать на проведение летней Олимпиады.