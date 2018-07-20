Путин: Россия готова провести женский чемпионат мира по футболу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/909/11827909/TASS_27719670-pic905-895x505-58152.jpg">

Президент России Владимир Путин не исключил, что страна сможет провести чемпионат мира по футболу среди женщин, передает ТАСС.

Об этом он заявил на встрече с волонтерами и строителями стадиона в Калининграде.

«В целом, почему нет?» — отметил Путин, отвечая на вопрос одного из участников встречи.

Реклама

Также лидер государства сказал, что Россия будет заниматься развитием женских видов спорта.

«Будем в целом развивать женские виды спорта — те, которые раньше женскими не являлись», — добавил он, упомянув хоккей и футбол.

20 июля Путин прибыл в Калининград, где состоится совещание по вопросу будущего наследия чемпионата мира — 2018.

Ранее Путин заявил, что Россия может претендовать на проведение летней Олимпиады.