В Госдуму внесли законопроект о безвизовом въезде по паспорту болельщика

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В Государственную думу внесен законопроект о предоставлении права безвизового въезда в Россию владельцам паспорта болельщика чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.



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Идею о безвизовом въезде озвучил президент России Владимир Путин . Таким образом, Госдума выполнила поручение главы государства.

Предполагается, что иностранные болельщики смогут без визы посетить Россию до конца 2018 года.

Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что в Катаре могут перенять опыт России и ввести паспорт болельщика на ЧМ-2022.