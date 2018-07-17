В Госдуму внесли законопроект о безвизовом въезде по паспорту болельщика
В Государственную думу внесен законопроект о предоставлении права безвизового въезда в Россию владельцам паспорта болельщика чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.
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Идею о безвизовом въезде озвучил президент России Владимир Путин. Таким образом, Госдума выполнила поручение главы государства.
Предполагается, что иностранные болельщики смогут без визы посетить Россию до конца 2018 года.
Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что в Катаре могут перенять опыт России и ввести паспорт болельщика на ЧМ-2022.