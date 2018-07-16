Наставник сборной Хорватии поздравил Россию с «образцовым» ЧМ-2018

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Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич в интервью «Газете.Ru» высказал мнение о пребывании команды на чемпионате мира — 2018.

«В России было просто фантастически. Хоть я и никогда еще не работал тренером на чемпионате мира до этого, но уверен, что это лучший мундиаль, который когда-либо проводился.

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Организация и вообще все было на высшем уровне. Мы очень счастливы всему, что произошло с нами в России. Поздравляю вашу страну с таким образцовым проведением чемпионата мира», — заявил наставник.

Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Хорватии дошла до финала мирового первенства, где уступила команде Франции (2:4).

Ранее в сборной Хорватии поблагодарили российский народ за прием на ЧМ-2018.