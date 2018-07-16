Мячи Черышева и Дзюбы номинированы на звание лучшего гола ЧМ-2018

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Мячи полузащитника сборной России Дениса Черышева, забитые в матчах против Саудовской Аравии и Хорватии, номинирована на звание лучшего гола чемпионата мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».

Также номинирован гол российского нападающего Артема Дзюбы в матче с Египтом.

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Всего на звание лучшего гола претендуют 18 мячей. В список входят: португалец Криштиану Роналду (третий гол в ворота сборной Испании), испанец Начо (Португалии), бразилец Филиппе Коутиньо (Швейцарии), бельгиец Дрис Мертенс (Панаме), колумбиец Хуан Кинтеро (Японии), хорват Лука Модрич (Аргентине), нигериец Ахмед Муса (второй гол в ворота Швейцарии), аргентинец Лионель Месси (Нигерии), немец Тони Кросс (Швеции), англичанин Джесси Лингард (Панаме), португалец Рикардо Куарежма (Ирану), бельгиец Аднан Янузай (Англии), аргентинец Анхель Ди Мария (Франции), француз Бенжамен Павар (Аргентине), бельгиец Насер Шадли (Японии).

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.