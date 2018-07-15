Стал известен список вип-персон на финале ЧМ-2018

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Ряд знаменитостей посетит финальный матч чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Как информирует французский портал GFFN, игру между Францией и Хорватией посетят следующие личности:

президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, глава ФИФА Джанни Инфантино. Список вип-персон, приглашенных на матч, включает в себя экс-президента Франции Николя Саркози, бывшего тренера сборной Франции Лорана Блана и экс-тренера «Арсенала» Арсена Венгера.

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Также на матче будет присутствовать ряд известных игроков прошлого: Дидье Дрогба, Самюэль Это'О, Филипп Лам, Диего Марадона, Давор Шукер, Лилиан Тюрам, Франческо Тотти, Марсель Десайи. На финале также ожидается присутствие легкоатлета Усэйна Болта и рок-музыканта Мика Джаггера.

Матч Франция — Хорватия начнется в 18:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее сообщалось, что президент Хорватии подарила Путину футболку сборной своей страны.