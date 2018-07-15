Игрок сборной Бельгии восхитился стадионом в Санкт-Петербурге

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Защитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Бельгии Ян Вертонген в интервью «Газете.Ru» рассказал о наиболее понравившемся стадионе чемпионата мира — 2018.

«Сложный вопрос, ведь мы провели целых семь матчей. Играли в Сочи у самого моря, в Калининграде, в Москве, в Ростове-на-Дону, Казани и Санкт-Петербурге. Везде было здорово. Не хотел бы выделять какую-то одну арену.

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Но все же больше всего в моей памяти останется «Санкт-Петербург». Здесь мы трагически проиграли в полуфинале, а потом выиграли исторические медали чемпионата мира», — сказал футболист.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию самых интересных событий последнего игрового дня мундиаля.

Ранее Вертонген заявил о том, что бронзовая медаль чемпионата мира — 2018 станет одной из самых главных наград в его карьере.