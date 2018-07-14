Путин оценил чемпионат мира 2018 года в России

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Президент России Владимир Путин заявил, что чемпионат мира 2018 года удался.

«Россия основательно и ответственно готовилась к чемпионату. Мы искренне рады, что он удался. Объединил миллионы людей вокруг футбола.

Наши усилия по достоинству оценили спортсмены, которым были созданы все условия, чтобы показать максимум своих возможностей, представители средств массовой информации... и, конечно, болельщики», — цитирует Путина «Советский спорт».

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Чемпионат мира 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В финале турнира, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники», встретятся сборные Франции и Хорватии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.