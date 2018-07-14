Главы МВД Франции и Хорватии поспорили о победителе ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/269/10611269/RIAN_02989801.HR.ru__1_-pic905-895x505-84503.jpg">

Министр внутренних дел Франции Жерар Колон рассказал о споре с хорватским коллегой Давором Божиновичем о результате финального матча чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС.

«На днях мы поспорили с хорватским главой МВД относительно результата матча. Теперь тот министр, сборная страны которого станет победителем чемпионата, должен будет угостить другого обедом в ресторане», — сказал Колон в интервью CNews.

Реклама

Глава МВД Франции считает, что сборная его страны обыграет хорватов со счетом 2:0.

«Я придерживаюсь такого мнения потому, что все мы были свидетелями того, как в ходе чемпионата наша сборная постепенно наращивала свою мощь», — добавил Колон.

В финале чемпионата мира 2018 года, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники», встретятся сборные Франции и Хорватии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.