Лукашенко приедет на финал чемпионата мира по футболу в Москве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/117/11785117/TASS_26782987-pic905-895x505-83883.jpg">

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит финальный матч чемпионата мира 2018 года в Москве, сообщает ТАСС.

«Президент Белоруссии по приглашению президента России Владимира Путина посетит Москву, где на стадионе «Лужники» будет присутствовать на церемонии закрытия и финальном матче чемпионата мира по футболу», — заявила пресс-секретарь белорусского руководителя Наталья Эйсмонт агентству БелТА.

Реклама

Также Эйсмонт отметила, что Лукашенко внимательно следил за событиями чемпионата мира и в том числе высоко оценил результаты игры хозяев турнира — российской сборной.

«Этот мундиаль поистине стал открытием новых звездных команд», — добавила она.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что финал чемпионата мира по футболу 2018 года посетят более десяти иностранных лидеров.