Лукашенко приедет на финал чемпионата мира по футболу в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит финальный матч чемпионата мира 2018 года в Москве, сообщает ТАСС.
«Президент Белоруссии по приглашению президента России Владимира Путина посетит Москву, где на стадионе «Лужники» будет присутствовать на церемонии закрытия и финальном матче чемпионата мира по футболу», — заявила пресс-секретарь белорусского руководителя Наталья Эйсмонт агентству БелТА.
Также Эйсмонт отметила, что Лукашенко внимательно следил за событиями чемпионата мира и в том числе высоко оценил результаты игры хозяев турнира — российской сборной.
«Этот мундиаль поистине стал открытием новых звездных команд», — добавила она.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
Ранее сообщалось, что финал чемпионата мира по футболу 2018 года посетят более десяти иностранных лидеров.