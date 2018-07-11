Фанаты устроили беспорядки в Брюсселе после полуфинала ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/865/11832865/upload-RTS1W7NY-pic905-895x505-1209.jpg">

Болельщики сборной Бельгии устроили беспорядки в Брюсселе после поражения национальной команды в матче 1/2 финала чемпионата мира 2018 года против Франции, сообщает «Советский спорт».

По информации телеканала RTBF, собравшиеся на площади Мируар фанаты начали переворачивать столы местных кафе, а также устроили массовую драку.

Реклама

На место инцидента приехали сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что 120 полицейских блокировали близлежащую территорию, из-за чего было прервано движение трамваев. Также закрыты две станции метро.

В результате столкновения с болельщиками ранение получила сотрудница полиции.

Полуфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии, которая прошла 10 июля в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу «трехцветных». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче за третье место бельгийцы сыграют с проигравшей командой матча Англия — Хорватия.