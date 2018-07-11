Фанаты устроили беспорядки в Брюсселе после полуфинала ЧМ-2018
Болельщики сборной Бельгии устроили беспорядки в Брюсселе после поражения национальной команды в матче 1/2 финала чемпионата мира 2018 года против Франции, сообщает «Советский спорт».
По информации телеканала RTBF, собравшиеся на площади Мируар фанаты начали переворачивать столы местных кафе, а также устроили массовую драку.
На место инцидента приехали сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что 120 полицейских блокировали близлежащую территорию, из-за чего было прервано движение трамваев. Также закрыты две станции метро.
В результате столкновения с болельщиками ранение получила сотрудница полиции.
Полуфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии, которая прошла 10 июля в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу «трехцветных». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В матче за третье место бельгийцы сыграют с проигравшей командой матча Англия — Хорватия.