Путин поздравил Макрона с выходом сборной Франции в финал ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/901/11763901/TASS_26978321-pic905-895x505-13576.jpg">

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил главу Франции Эммануэля Макрона с выходом сборноей его страны в финал чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС.

«Сразу после полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии президент России Путин связался по телефону с президентом Французской Республики Макроном, присутствовавшим на этом матче.

Реклама

Глава российского государства тепло поздравил своего коллегу и всех французских болельщиков с победой их команды в этой игре и выходом в финал чемпионата мира», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Путин также позвонил королю Бельгии Филиппу, который присутствовал на игре. Российский президент отметил, что бельгийская сборная демонстрировала высокий уровень футбола на протяжении всего турнира.

Полуфинальная встреча чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Бельгии, которая прошла 10 июля в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу «трехцветных». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финале французы сыграют с победителем матча Англия — Хорватия.