Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» поделился ожиданиями от матча Франции и Бельгии
Бывший игрок московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Сергей Веденеев в интервью «Газете.Ru» рассказал, что можно ожидать от матча полуфинала чемпионата мира — 2018 между Францией и Бельгией.
«В каждой команде есть и выдающиеся игроки, и слабые места. Исход полуфинальных матчей решат, скорее всего, какие-то нюансы, розыгрыш стандартных положений или послематчевые пенальти. Не думаю, что здесь нужно отдавать кому-то предпочтение, нужно просто любоваться игрой», — отметил бывший футболист.
Веденеев также добавил, что если Бельгия смогла победить сборную Бразилии, то справится и с командой Франции.
Полуфинал между сборными Бельгии и Франции пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 21.00 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Килиан Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции перед полуфиналом ЧМ-2018.