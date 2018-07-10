Экс-минспорта Чечни: Черчесов научил сборную «грызть землю» ради результата

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Бывший министр спорта Чеченской Республики Хайдар Алханов поделился мнением о работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России, передает «Газета.Ru».

По словам Алханова, Черчесов привил сборной России фанатичное отношение к игре.

«Черчесов отлично чувствует игру, налаживает микроклимат в команде и старается выжимать максимум из каждого игрока. В период нашей совместной работы в «Тереке» Стас любил повторять фразу: «Футболист должен быть спортсменом». Имелось в виду, что футболист должен фанатично относиться к игре и «грызть землю» ради результата. И со стороны я вижу, что Черчесов привил это сборной, как раньше прививал футболистам «Терека», — сказал Алханов.

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На чемпионате мира — 2018 сборная России выбыла из турнира на стадии четвертьфинала.

Ранее фанаты «Зенита» избили пытавшихся защитить граффити Черчесова девушек.