Хорват Вида поприветствовал Украину после победы над Россией

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Футболист сборной Хорватии Домагой Вида и тренер Огнен Вукоевич поприветствовали Украину из раздевалки, передает Sportarena.com.

«Слава Украине!» — крикнул в камеру Вида, который забил в ворота России два мяча — с игры и в серии послематчевых пенальти.

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Вукоевич, который работает скаутом киевского Динамо добавил: «Это победа за Динамо и за Украину!».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.

Ранее Роман Зобнин заявил, что Россия заслужила выйти в полуфинал.