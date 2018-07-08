Хорват Вида поприветствовал Украину после победы над Россией
Футболист сборной Хорватии Домагой Вида и тренер Огнен Вукоевич поприветствовали Украину из раздевалки, передает Sportarena.com.
«Слава Украине!» — крикнул в камеру Вида, который забил в ворота России два мяча — с игры и в серии послематчевых пенальти.
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Вукоевич, который работает скаутом киевского Динамо добавил: «Это победа за Динамо и за Украину!».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.
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