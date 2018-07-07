Советский баскетболист надеется на изменение мнения о России после ЧМ-2018

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Знаменитый советский баскетболист Иван Едешко поделился мыслями об организации чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия».

«Я счастлив, что нам выпала возможно предстать перед иностранными гостями такими, какие мы есть: дружелюбными, веселыми, гостеприимными. Надеюсь, что после ЧМ-2018 мнение о России во всем мире серьезно изменится», — сказал спортсмен.

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По словам Едешко, многим болельщикам помешала приехать на мундиаль пропаганда.

«Понятно, что многие европейцы поддались пропаганде и не поехали поддерживать свои сборные. Но это — проблемы их СМИ и некоторых чиновников, которые делают на политике большие деньги. Они этим питаются, а их пропаганда не позволяет сближаться народам», — резюмировал он.

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее Едешко ответил критикам сборной России по футболу.