Советский баскетболист надеется на изменение мнения о России после ЧМ-2018
Знаменитый советский баскетболист Иван Едешко поделился мыслями об организации чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия».
«Я счастлив, что нам выпала возможно предстать перед иностранными гостями такими, какие мы есть: дружелюбными, веселыми, гостеприимными. Надеюсь, что после ЧМ-2018 мнение о России во всем мире серьезно изменится», — сказал спортсмен.
По словам Едешко, многим болельщикам помешала приехать на мундиаль пропаганда.
«Понятно, что многие европейцы поддались пропаганде и не поехали поддерживать свои сборные. Но это — проблемы их СМИ и некоторых чиновников, которые делают на политике большие деньги. Они этим питаются, а их пропаганда не позволяет сближаться народам», — резюмировал он.
Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.