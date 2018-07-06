Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Бельгии на матч ЧМ-2018
Определились стартовые составы сборных Бельгии и Бразилии на матч четвертьфинала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
Состав сборной Бразилии: Алиссон, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Фагнер, Фернандиньо, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.
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Состав сборной Бельгии: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Венсан Компани, Ян Вертонген, Тома Мёнье, Аксель Витсель, Кевин Де Брюйне, Эден Азар, Насер Шадли, Маруан Феллайни, Ромелу Лукаку.
«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию матча.
Ранее сборная Франции стала первым полуфиналистом мирового первенства.