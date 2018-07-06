Путин рассказал о разрушении стереотипов о России благодаря ЧМ-2018‍

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Президент России Владимир Путин заявил, что чемпионат мира — 2018 благоприятно скажется на положении России на международной арене, передает ТАСС.

Об этом российский лидер рассказал на встрече с легендарными футболистами в Кремле.

«Так называемые народные журналисты, те люди, которые работают в социальных сетях, они как раз способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули», — заявил глава государства.

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По словам Путина, россияне проявили должное гостеприимство по отношении к иностранным болельщикам, которые стали гостями мундиаля.

«Фанаты из разных стран ведут себя по-разному, но наши любители футбола воспринимают тех, кто приехал к нам поболеть за свои команды, как друзей из общей футбольной семьи», — заключил он.

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня ЧМ-2018.

Ранее Путин рассказал о плане использования инфраструктуры ЧМ-2018.