Путин встретился с легендами мирового футбола в Кремле
Президент России Владимир Путин провел встречу с легендами футбола в Кремле, сообщает ТАСС.
На встречу с главой государства страны-хозяйки чемпионата мира — 2018 были приглашены такие знаменитые футболисты, как Хорхе Кампос, Лотар Маттеус, Петер Шмейхель, Диего Форлан, Александр Скотт, Звонимир Бобан, и Марко ван Бастен.
Также Кремль посетили глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.
На встрече президент попросил легендарных футболистов по секрету дать прогноз на будущего победителя мундиаля.
«Вы — эксперты мирового класса, может быть, когда пресса уйдет, вы со мной поделитесь тем, кто по вашему мнению будет обладателем кубка в этом году», — смеясь сказал российский лидер.
Путин также отметил, что мировое первенство проходит хорошо.
«Сам чемпионат проходит очень хорошо, на высокой ноте, много сюрпризов. Собственно говоря, в этом и есть прелесть спортивной борьбы. Побеждает всегда сильнейший», — заключил президент.
Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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