Британское издание изменило статью о приглашении Терезы Мэй на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/729/11695729/RIAN_2927596.HR.ru-pic905-895x505-13083.jpg">

Британское издание The Guardian, опубликовавшее статью, в которой утверждалось, что Россия направила повторное приглашение посетить матчи чемпионата мира — 2018 премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, изменило формулировку своего материала. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально в статье говорилось о том, что российская сторона якобы «направила новое приглашение Терезе Мэй, чтобы снять бойкот чемпионата мира на уровне министров», однако в обновленной версии материала сказано, что «Россия игриво сказала, что Тереза Мэй приглашается на четвертьфинальный матч чемпионата мира с участием сборной Англии в субботу».

Реклама

Отмечается, что бойкот чемпионата мира — 2018 со стороны британских политиков и членов королевской семьи продолжает оставаться в силе.

Ранее Россия официально заявила, что не приглашала британских политиков на чемпионат мира — 2018.