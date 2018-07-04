Тренера сборной Англии сравнили с магистром Йодой

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Британские СМИ провели параллель между главным тренером сборной Англии по футболу Гаретом Саутгейтом и персонажем «Звездных войн» магистром Йодой, сообщает ТАСС.

Англичане победили команду Колумбии в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 и вышли в четвертьфинал турнира. Многие британские СМИ отвели главную роль в успехе «трех львов» наставнику команды, сравнивая его с магистром Йодой.

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«Саутгейт предстает на этом турнире как магистр Йода. Даже в случае поражения он остается победителем, и когда Эрик Дайер реализовал решающий 11-метровый, Саутгейт стал единственным тренером, под руководством которого сборная Англии одержала победу в серии пенальти в матче чемпионата мира», — написано в издании The Telegraph.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 21-го дня ЧМ-2018.

Ранее Саутгейт прокомментировал выход команды в 1/4 финала ЧМ-2018.