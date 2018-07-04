Украинский тренер: принципиально не смотрю матчи России на ЧМ-2018

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Украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что следит практически за всеми матчами чемпионата мира, но не смотрит игры с участием сборной России, сообщает »Советский спорт».

«Матчи сборной России не смотрю, ни одного не видел. Принципиально. Да и нет там на что смотреть», — сказал Маркевич.

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Под руководством украинского специалиста в сезоне-2014/15 футбольный клуб «Днепр» впервые в своей истории вышел в финал Лиги Европы УЕФА.

7 июля сборная России сыграет матч в 1/4 финала мундиаля. За выход в полуфинал команда поборется со сборной Хорватии в Сочи на стадионе «Фишт».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий дня мирового первенства.

Ранее сообщалось, что в Госдуме заявили о возможной победе России на ЧМ-2018.