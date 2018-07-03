Хамес не вошел в стартовый состав сборной Колумбии на матч 1/8 финала ЧМ

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Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) обнародовала стартовые составы сборных Колумбии и Англии на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

Состав сборной Колумбии: Давид Оспина, Сантьяго Ариас, Ерри Мина, Хоан Мохика, Давинсон Санчес, Вильмар Барриос, Джефферсон Лерма, Карлос Санчес, Хуан Куадрадо, Хуан Кинтеро, Радамель Фалькао.

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Состав сборной Англии: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Киран Триппьер, Эшли Янг, Джесси Лингард, Джордан Хендерсон, Деле Алли, Гарри Кейн и Рахим Стерлинг.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сборная Швеции обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018.