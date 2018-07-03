Сборная Швейцарии назвала стартовый состав на игру со шведами

<img src="//img.gazeta.ru/files3/247/11817247/upload-RIAN_5562454.HR-pic905-895x505-88048.jpg">

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) объявила стартовые составы сборных Швеции и Швейцарии на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

Стартовый состав сборной Швеции: Робин Ольсен (вратарь), Микаэль Люстиг, Виктор Линделеф, Гранквист, Людвиг Аугустинссон, Альбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Густав Свенссон, Классон, Маркус Берг, Ола Тойвонен.

Реклама

Стартовый состав сборной Швейцарии: Янн Зоммер (вратарь), Мануэль Аканджи, Михаэль Ланг, Рикардо Родригес, Йоан Джуру, Гранит Джака, Валон Бехрами (капитан), Стивен Цубер, Блерим Джемайли, Джердан Шакири, Йосип Дрмич.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира в России против Швеции.