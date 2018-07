СМИ: полиция нашла подозрительный предмет недалеко от Кремля

Полиция нашла подозрительный предмет недалеко от Кремля, сообщает «Советский спорт».

Как передает китайский журналист Винсент Ли в своем твиттере, правоохранительные органы перекрыли улицу.

С черной сумкой, которую оставили в одном из магазинов в центре Москвы, уже работают специалисты.

Reuters: #Moscow police cordons off building on street near #Kremlin after finding suspicious object, sniffer dog examining large black bag left in front of shop in central Moscow - Reuters Witness



Street where bag was left is a popular gathering place for World Cup Fans