Дзюба подарил Нурмагомедову форму сборной России и пожелал уничтожить Макгрегора

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба подарил форму команды российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову, сообщает Sport24.

«Дорогой Хабиб! Желаем тебе удачи в предстоящем бою с Конором Макгрегором. Для тебя, наверное, это самый важный бой в карьере. А это от нас подарок, от нашей сборной, от всех-всех-всех. Я знаю, что ты любишь футбол. Поэтому тебе эта майка с первым номером, ты номер один у нас. Становись чемпионом, чтобы Макгрегор заткнулся раз и навсегда», — сказал Дзюба.

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Сборная России сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по футболу против Хорватии.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Дзюба призвал болельщиков верить в сборную России.