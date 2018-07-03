Дзюба подарил Нурмагомедову форму сборной России и пожелал уничтожить Макгрегора
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба подарил форму команды российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову, сообщает Sport24.
«Дорогой Хабиб! Желаем тебе удачи в предстоящем бою с Конором Макгрегором. Для тебя, наверное, это самый важный бой в карьере. А это от нас подарок, от нашей сборной, от всех-всех-всех. Я знаю, что ты любишь футбол. Поэтому тебе эта майка с первым номером, ты номер один у нас. Становись чемпионом, чтобы Макгрегор заткнулся раз и навсегда», — сказал Дзюба.
Сборная России сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по футболу против Хорватии.
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Ранее Дзюба призвал болельщиков верить в сборную России.
Форвард национальной сборной России Артем Дзюба от лица команды подарил бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову футболку с автографами российских футболистов и пожелал спортсмену удачи в ближайших боях. pic.twitter.com/qP5wz0gfHL— Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.