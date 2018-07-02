Глава немецкой полиции объяснил отсутствие конфликтов между фанатами на ЧМ-2018

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Глава немецкой полиции Дитер Романн объяснил отсутствие конфликтов между фанатами на чемпионате мира по футболу в России, передает RT.

«Специально к чемпионату мира были выпущены так называемые паспорта болельщика, которые обеспечивают безвизовый въезд людей в Россию на мундиаль. Благодаря сотрудничеству и информационному обмену нам удалось не допустить на турнир большую часть хулиганов», — сказал Романн.

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Мундиаль проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее глава немецкой полиции высоко оценил уровень безопасности во время ЧМ-2018.