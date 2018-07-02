Более 350 тысяч человек наблюдали за игрой ЧМ-2018 Россия — Испания в метро

<img src="//img.gazeta.ru/files3/287/11822287/upload-IMG_4965-pic905-895x505-43377.jpg">

Более 350 тыс. человек наблюдали за игрой 1/8 финала чемпионата мира по футболу между Россией и Испанией в московском метро, сообщает ТАСС.

«Историческую победу нашей сборной на экранах в поездах метро увидели более 350 тыс. пассажиров. Спортивное состязание в прямом эфире транслировалось на 8720 экранах в 1896 вагонах подземки», — сказал первый замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Реклама

Сборная России обыграла Испанию в серии послематчевых пенальти.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее известный футбольный менеджер отметил игру Игоря Акинфеева в матче 1/8 финала ЧМ-2018.