Стали известны стартовые составы Бельгии и Японии на матч 1/8 финала ЧМ-2018
Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Японии на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».
Бельгия: Тибо Куртуа, Томас Менье, Ян Вертонген, Венсан Компани, Тоби Алдервейрелд, Янник Карраско, Кевин Де Брейне, Аксель Витсель, Эден Азар, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс.
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Япония: Эйдзи Кавасима, Хироки Сакаи, Юто Нагатомо, Майя Йосида, Гэн Седзи, Гаку Сибасаки, Макото Хасебе, Синдзи Кагава, Такаси Инуи, Генки Харагуси, Юйа Осако.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее эксперт назвал фаворита в матче Бельгия — Япония на ЧМ-2018.