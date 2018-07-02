В МВД прокомментировали избиение фаната в Воронеже

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В МВД прокомментировали ситуацию с избиением фаната патрульными, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«По факту размещенного в сети интернет ролика поясняю, что сотрудники полиции в пресечении противоправных действий участия не принимали», — сказала начальник пресс-службы МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

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На видеозаписи, которая была опубликована в социальных сетях 1 июля, болельщик забирается на патрульную машину и прыгает на ней. Спустя некоторое время патрульные начинают избивать мужчину дубинками.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию основных событий дня.

Ранее после матча третьего тура чемпионата мира — 2018 между командами Мексики и Швеции произошла драка.