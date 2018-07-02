Жена президента Федерации футбола Украины поздравила сборную России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/47/11822047/upload-SIZ_6509-pic905-895x505-81378.jpg">

Жена президента Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрея Павелко Екатерина Чаус поздравила сборную России с победой над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Россия — чемпион! Это ж какая крутотенюшка сделать действующих чемпионов! И бе-бе-бе сборной Испании, чтоб не задирали носы! Россия вас сделала! Так-то! Украина с вами, даже в Германии!» — написала Чаус в своем фейсбуке.

Реклама

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию основных событий дня.

Ранее нападающий «Зенита» Александр Кокорин призвал дать игрокам сборной России звания национальных героев.