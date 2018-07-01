Основное время матча Испания — Россия закончилось вничью

<img src="//img.gazeta.ru/files3/891/11821891/upload-SIZ_5275-pic905-895x505-37961.jpg">

Основное время матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между командами Испании и России завершилось с ничейным счетом на табло (1:1), сообщает «Советский спорт».

Испанцы открыли счет в игре на 11-й минуте. Защитник Юрий Жирков сфолил вблизи штрафной на Начо. С опасного стандарта Марко Асенсио вырезал идеальную и резкую подачу на дальнюю штангу, а в жесткой борьбе Сергея Игнашевиач и Серхио Рамоса мяч от ноги россиянина залетел прямо в угол ворот Игоря Акинфеева.

Реклама

На 40-й минуте встречи защитник «красной фурии» Жерар Пике сыграл рукой в своей штрафной при подаче углового. Судья матча Бьорн Кейперс указал на одиннадцатиметровую отметку. Реализовал пенальти нападающий Артем Дзюба.

Теперь команды будут играть дополнительное время, которое включает в себя два тайма по 15 минут. Если одна из сборных не сможет одержать победу, то состоится серия послематчевых пенальти.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этой встречи.