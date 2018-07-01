Сборная России сравняла счет в матче против Испании

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Сборная России по футболу сравняла счет в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды Испании, сообщает «Советский спорт».

На 40-й минуте встречи защитник «красной фурии» Жерар Пике сыграл рукой в своей штрафной при подаче углового. Судья матча Бьорн Кейперс указал на одиннадцатиметровую отметку. Также Пике получил желтую карточку по итогам этого эпизода.

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Исполнить пенальти вызвался нападающий Артем Дзюба. Он развел испанца вратаря Давида де Хеа и мяч по разным углам. Счет в игре стал 1:1.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этого поединка.